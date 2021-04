Enrique Guzmán reaparece y confiesa: "no sé cómo levantar la cabeza"

Luego de que Frida Sofía acusó a Enrique Guzmán de haber abusado de ella cuando era niña, el cantante reapareció ante las cámaras y afirmó que procederá legalmente contra su nieta, sin embargo, señaló que "no sé cómo levantar la cabeza", ante las preguntas que recibe por parte de los medios de comunicación.

El cantante señaló que le gustaría decirle a Frida Sofía que su familia está para ella, porque desconoce si está bien, está sola o qué está haciendo, pero descartó el escenario, porque considera que se debe realizar una análisis a la joven modelo, porque se encuentra mal mentalmente.

Durante una entrevista que otorgó para el programa Hoy, Enrique Guzmán dijo que no se siente bien con la situación y que le resulta preocupante lo que está ocurriendo, por lo que no sabe que hacer, porque "no tengo una, tengo cinco nietas, y un nieto, es el más jovencito".

El exesposo de Silvia Pinal también se mostró cauteloso con las palabras, porque no sabe qué decir sobre la situación con Frida Sofía, porque "es mi nieta, pero no entiendo en qué momento su mente empieza a funcionar de una manera y cambia de engrane y es otra persona".

Pero enfatizó que procederá legalmente contra la hija de Alejandra Guzmán, porque las acusaciones que emprendió la joven modelo únicamente se podrán arreglar en los juzgados.

