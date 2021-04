Una Mujer Maravilla incompleta: Gal Gadot confiesa que su ESPOSO tiró a la basura una parte de ella

Los accidentes caseros pueden pasar en cualquier momento y a cualquier persona. De hecho, ni la Mujer Maravilla logró salvarse de ellos, pues recientemente confesó que perdió una parte de uno de sus dedos durante la cuarentena.

Al parecer el culpable de esto pudieron ser las mimosas por la mañana, pero también su esposo, Yaron Varsano, quien terminó tirando a la basura un trozo de Gal Gadot.

La actriz, de 35 años contó a Jimmy Kimmel que, en uno de esos días calurosos al inicio de la cuarentena por el coronavirus, ella se decidió a prepararse unas bebidas. Pero luego de esto, quiso acompañarlas también con una ensalada y mientras se disponía a picar los ingredientes se cortó la yema de un dedo.

"¿Sabes en los primeros días de la pandemia cuando comienzas a beber mimosa o sangría o lo que sea a las 11 de la mañana? Así que hice eso, y luego decidí que iba a hacer una ensalada de repollo porque eso es lo que uno quiere hacer. De todos modos, comencé a cortarlo y me corté la punta del dedo", declaró.

Una Mujer Maravilla sin identidad

Gadot agregó que lo que se perdió fue justo el área de sus huellas dactilares. Ante esto, tanto ella como su pareja acudieron a un médico para que cosieran la herida. Pero, para Varsano el mantener un pedazo de carne humana no fue exactamente la experiencia más agradable, y terminó tirándolo a la basura, según relató la actriz.

Finalmente, la Mujer Maravilla dijo al presentador que cuando los médicos curaron su dedo no había nada más que coser, por lo que lo dejaron así. Y ahora no solo no cuenta con huellas dactilares, sino que tampoco tiene sensibilidad en esa área de la mano. Así que, constantemente está tocándolo porque tiene la esperanza de que pueda volver a crecer.

acmg