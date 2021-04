Loreto Peralta presume traje de baño de más de 7 mil pesos y causa impacto con su look

La joven actriz Loreto Peralta no para de sorprender a sus seguidores en Instagram al dejar atrás su tierna imagen con la que se dio a conocer en la película "No se aceptan devoluciones"; ahora, la también modelo, se muestra con looks que causan impacto y que también destacan por su costo, pues recientemente se dejó ver con un traje de baño de más de 7 mil pesos.

Peralta debutó como actriz a los 9 años, cuando se robo el corazón de muchos al interpretar a Maggie junto al comediante Eugenio Derbez en el año 2013. Han paso varios años, y la joven ha continuado con su carrera como actriz, pero también incursionó en el modelaje.

Actualmente, tiene 16 años y ya se deja ver como una de las grandes promesas de la pasarela, al posar para reconocidas marcas y diseñadores nacionales e internacionales.

Loreto Peralta presume costoso traje de baño

En su cuenta de Instagram se ha vuelto muy activa, y desde hace unos años comparte constantemente con sus más de 2 millones de seguidores fotografías en las que se le ve luciendo atuendos con los que causa impacto, pues sin duda Loreto es una joven que ha demostrado ser amante de la moda y el estilo.

Loreto se luce con sus looks en Instagram. Foto: Especial

A finales de marzo, Peralta compartió en su red social una imagen en la que se le ve luciendo un traje de baño negro con letras estampadas en tono blanco de la marca DSQUARED2, el cual, según el sitio oficial de la firma, tiene un costo de 370 dólares, poco más de 7 mil pesos mexicanos.

Este viernes, la actriz y modelo volvió a presumir en redes su costoso atuendo, pues se dejó ver con el mismo traje de baño, y posando desde lo que parece ser un yate en altamar. Su publicación ha sido muy bien recibida por sus seguidores, quienes le han hecho más de 700 comentarios y ha ganado casi 280 mil "me gusta".

Peralta presume su costoso atuendo. Foto: Especial

kyog