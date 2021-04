Alex Ferreira “coquetea” con Daniela Spalla

Luego de una visita de Daniela Spalla al estudio de Alex Ferreira donde ambos terminaron interpretando "Lo Tuyo No Tiene Madre", tema que forma parte del disco “Tanda” del dominicano, decidieron que el público tenía que conocerla, por eso recientemente lanzaron una versión acústica.

“Esta colaboración viene desde un lugar muy orgánico, de la amistad, no es este tipo de dueto donde mandas un mail y se hace una propuesta de marketing que tiene que ver con el número de seguidores. No, no fue por ahí, nos gustó la versión y quisimos mostrar el trabajo de dos amigos”, detalló.

Según narra Ferreira "Lo Tuyo No Tiene Madre" es una canción inspirada en esa onda del pop, bolero y bachata, sobre todo porque considera que estos dos últimos géneros tienen mucho en común, por eso tenía mucha ilusión en mostrar esta versión.

Ferreira llegó a este sonido luego de crecer oyendo el bolero, cuando su abuelita acompañaba su día a día con esta música, y aunque durante su adolescencia y muchos años más escuchó rock, a la hora de entrar a la industria como cantante, el género con el que más se sentía cómodo era el primero.

“Esa música que escuchas de niño forma parte del subconsciente y cuando empiezas a revisitar el género te enamoras. Además ahora mismo la música latina se está escuchando más que nunca, gracias al reguetón, pero es un buen momento para mostrar que hay otros valores en los sonidos latinos”, comentó.

“Tanda” salió en febrero y fue bien recibido por sus seguidores, pero lo que más ha disfrutado es que el material sea escuchado en su totalidad como disco, y no sólo por algún tema en especial, lo que lo anima a seguir trabajando en producciones similares. De hecho, ya trabaja en su próximo álbum, el cual lanzará hasta 2021, pero en los siguientes meses lanzará temas inéditos que no entraron en el material pasado, ni en el nuevo.

Por: Patricia Villanueva

