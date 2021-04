Esta es canción que Joan Sebastian le hizo a Alejandro Fernández y se convirtió en un éxito

Alejandro Fernández se encuentra hoy de manteles largos, y es que el menor de los hijos de Vicente Fernández se halla festejando sus 50 años de edad, ello a pesar de que hace apenas unos días fue detectado con covid-19.

Además, esta celebración llega a unas semanas de que el intérprete de "Como quien pierde una estrella" se convirtiera por primera vez en abuelo, gracias a su hija Camila que dio a luz a Cayetana, es así que el "Potrillo" tiene muchas cosas que festejar este en su medio siglo.

Una de las formas para festejarle es con una de las melodías que más éxito le ha dejado y que es obra de uno de los grandes compositores que ha tenido México, estamos hablando de Joan Sebastian el denominado "Poeta del Pueblo", que ofreció al hijo de su gran amigo Vicente Fernández un verdadero himno.

El fallecido cantante y compositor de origen guerrerense escribió canción que son parte de la cultura popular de México y a las cuales presto su voz, pero en el caso de "Estuve" no fue así, sino que se la entregó al menor de los Fernández, para que él hiciera de ella un éxito.

Sebastian escribió canciones para sus amores como Maribel Guardia, así como a las mujeres que le gustaban como Kate del Castillo y la mismísima Salma Hayek.

Que no estuve cuando más debía

Cuando ella quería, sentirse mujer

No estuve, pero estaba loco

Por volverla a ver

No estuve y todo quería darle

Para que buscarle, justificación

Estuve en su cuerpo fuera

De su corazón...