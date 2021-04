Joan SEBASTIAN regaló esta canción inédita a Diego VERDAGUER y la estrenará el 7 de mayo

Ambos nacieron en el mes de abril del año 1951. Ambos forjaron carreras sólidas en México con su talento como bandera. Uno se llamó Joan Sebastian, el otro se llama Diego Verdaguer. Fueron grandes amigos durante décadas hasta que la vida les separó y uno partió de este mundo, no sin antes regalar a su íntimo amigo un tema que dentro de poco conocerá el público entero.

La canción que el cantautor mexicano brindó a su amigo Diego Verdaguer lleva por nombre 'Par de Piojos', tema inédito que verá la luz, de manera oficial, el próximo 7 de mayo.

Las historias más bellas de un par de amigos suelen ceñirse siempre a una celebración y, en el caso de Joan y Diego, esta no es la excepción. Cuenta la historia que 'Par de Piojos' fue un tema que Joan le regaló a Diego durante uno de sus cumpleaños. Es debido recordar que Verdaguer cumplirá 70 años de vida el próximo lunes 26 de abril.

De esta forma, la emoción será doble para el intérprete nacido en Buenos Aires, puesto que servirá perfectamente para recordar a su entrañable amigo.

Sumado a la emoción de presentar un tema de la autoría de su amigo, Diego Verdaguer mostrará el tema el próximo 7 de mayo en todas sus plataformas digitales. Para ello, ha creado un videoclip de promoción donde estará acompañado de Julián Figueroa, el hijo que Joan tuvo con Maribel Guardia.

La misma historia de este tema, relata que la canción dedicada por Sebastian había quedado perdida en un teléfono. Pero, afortunadamente, Diego la rescató, produjo y consumó para ahora él darle un regalo a su amigo.

En palabras de Diego Verdaguer, así vive en él ese recuerdo tan grato.

“Después del éxito que construimos juntos con el álbum ´Mexicano Hasta las Pampas 1´, recibí la visita de Joan en mi casa en un cumpleaños, celebramos varios juntos, pero ese fue especial. La pasamos estupendamente y en esa ocasión me regaló ´Par de Piojos'.

Aunado a esto, remató que tras ser grandes cómplices y admirar sus carreras, pasaron momentos muy divertidos.

"Nos divertíamos muchísimo y en esta canción él me confesó varias cosas que están plasmadas de manera muy simpática. Así que ´Par de Piojos' es también para que la gente sonría y, si gustan, me acompañen a festejar estas siete décadas que Dios me ha permitido vivir, aprendiendo siempre de gente inteligente y buenos amigos como lo fue Joan en el tiempo que compartimos aquí en la Tierra y lo será en el lugar donde algún día nos volveremos a reunir".