¿Ahora sí se separaron? Esposo de Jacky Bracamontes acepta que tuvo que MUDARSE de su casa: VIDEO

El matrimonio de Jacqueline Bracamontes se ha visto envuelto en más de una ocasión en rumores sobre infidelidades por parte de su esposo, Martín Fuentes. Y ahora, el piloto confesó que pasaron algunas semanas separados y él tuvo que mudarse a un departamento.

A través de su cuenta de Instagram, el mexicano compartió un live en el que habló sobre cómo han sido los últimos días, pues apenas el lunes pasado volvió a ver y abrazar a su esposa.

Fuentes reveló que, hace casi un mes, se contagió de coronavirus. “Me dio COVID-19, obviamente no lo publiqué, pero pues ya estuve con COVID, aquí en Miami estuve encerrado”, confesó Martín.

El piloto explicó que él estaba esperando vacunarse un jueves, pero en esa misma semana, comenzó a sentirse mal el lunes y cuando se realizó su prueba, salió positivo. Ante esto, decidió aislarse de inmediato y se hospedó en un departamento que tienen en el centro de Miami.

“Lo más difícil fue el encierro, estaba mi familia en la casa y yo me tuve que ir a un departamento que tenemos aquí en el centro y yo fui a encerrarme ahí. Luego, luego, cuando di positivo ya no quise venir ni a la casa, me fui derechito al departamento”, reveló.