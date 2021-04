Un 23 de abril de 2005 YOUTUBE subió su primer video a la plataforma: VIDEO

La historia del mundo digital en lo que va de Siglo XXI, no se podría explicar sin hablar de YouTube, la principal plataforma de videos a nivel mundial. Para destacar aún más su importancia y legado, hay que celebrar que este 23 de abril se cumplirán 16 años desde que se cargó el primer video en YouTube, mismo que fue titulado Me at the Zoo.

¿Cuál es el propósito de YouTube?

Como todos sabemos hoy en día, la esencia de YouTube es ser un sitio web de origen estadounidense dedicado a compartir videos. De igual forma, recordemos que muestra una inmensa variedad de canales, clips de películas, programas de televisión y vídeos musicales, así como contenidos amateur con videoblogs y YouTube Gaming, entre muchas otras funciones importantes.

Al día de hoy, las personas que crean contenido para esta plataforma generalmente son conocidas como youtubers, sobre todo aquellas que generan contenido con cifras exponenciales de vistas y, por lo tanto, reciben un pago por esto.

De acuerdo con sus creadores originales, la idea de YouTube surgió ante las dificultades que experimentaron para compartir vídeos tomados durante una fiesta en San Francisco. Uno de ellos, Jawed Karim, ha señalado que la idea de compartir vídeos en Internet fue suya, aunque sus otros dos creadores indican que inicialmente él quería crear una página de citas, con las personas calificándose con videos.

Karim ha reconocido que sí se influenció por un sitio de citas llamado HotorNot.com, donde los usuarios podían cargar fotos suyas, que luego eran calificadas por otros usuarios.​

¿Quién creó YouTube en el 2005?

YouTube fue fundado por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim en febrero de 2005 en San Bruno, California. Todos ellos se conocieron cuando trabajaban en PayPal, Hurley y Karim como ingenieros y Chen como diseñador. Para octubre de 2006 fue adquirido por Google Inc. a cambio de 1,650 millones de dólares; ahora opera como una de sus filiales.

Para entender sus inicios, cabe decir que YouTube usa un reproductor en línea basado en HTML5 que incorporó poco después de que la W3C lo presentara, este es soportado por los navegadores web más difundidos. Antiguamente, su reproductor funcionaba con Adobe Flash, pero esta herramienta fue desechada en 2016. Los enlaces a vídeos de YouTube pueden ser insertados en blogs y sitios usando API o incrustando cierto código HTML.

¿Cuánto dinero genera YouTube?

Desde agosto de 2018, YouTube está 'rankeado' como el segundo sitio más popular del mundo, según datos de Alexa y justo detrás de Google. Para comprender mejor su magnitud, desde mayo de 2019 se suben más de 500 horas de contenido de vídeo cada minuto.​

Según los ingresos publicitarios trimestrales reportados, se estima que YouTube tiene ingresos anuales de 15 mil millones de dólares.​

¿Cuál fue el primer video que se subió a YouTube?

Tomando en cuenta que el dominio de YouTube fue activado el 14 de febrero de 2005, fue hasta el 23 de abril que se cargó el primer vídeo bajo el título Me at the Zoo (‘Yo en el zoológico’).

Para la primavera de ese año, YouTube estuvo en línea. Sin embargo, los creadores se percataron rápidamente de que los usuarios cargaban toda clase de vídeos, dejando atrás la idea original. El tráfico se disparó cuando la gente empezó a colocar enlaces de YouTube en sus páginas de MySpace.

Ante esto, el rápido crecimiento del sitio atrajo a Time Warner y Sequoia Capital, que invirtieron en el mismo. Luego de que, en octubre de 2005, la empresa Nike colocara un spot protagonizado por Ronaldinho, grandes compañías empezaron a sentirse atraídas por YouTube.

Para rematar, sólo en 2005, Sequoia tuvo que invertir 8,5 millones de dólares estadounidenses en el sitio.

maaz