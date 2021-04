MATI ÁLVAREZ confesó que fue víctima de ACOSO y DISCRIMINACIÓN en EU: VIDEO

Mati Álvarez, la deportista mexicana y tremenda campeona del reality show deportivo Exatlón México, ha conquistado los corazones de millones de personas, aunado al respeto ganado en cada una de las pruebas donde resultó la mejor. Ante esto, la joven tuvo oportunidad de confesar en entrevista que, durante su estadía en Estados Unidos para estudiar, sufrió momentos de acoso y discriminación por ser mexicana.

Así lo manifestó en el programa "En Sus Batallas", mismo donde reveló que a los 18 años emigró a Estados Unidos a estudiar la carrera de Mercadotecnia, sitio donde fue molestada por su nacionalidad e incapacidad para comunicarse con fluidez en idioma inglés.

Acosada en Texas

Así lo relató la misma atleta mexicana, recordando momentos difíciles para ella.

“Fui acosada cuando estudié en Texas. Sí notaba que mi inglés no era fluido como alguien que vive ahí, lo intentaba, quería hacerlo lo mejor posible, me decía que qué hacía ahí. Una vez, compitiendo en una carrera de relevos, me dijeron ‘ilegal, este no es tu país’ y que no debía estar ahí”, confesó.

Ante tal situación, Mati prefirió volver a su país y, ante todo, señaló que se siente orgullosa de representar a México.

"Quería regresar a mi hogar, con mi entrenador, con mi familia, solo por no ser de Estados Unidos te dicen esas cosas, solo quería hacer mi mejor esfuerzo, fue la primera vez que salí de casa y recibir ese tipo de comentarios sí me molestó. Aun así estoy orgullosa de ser mexicana”, señaló.

Discriminada por su sexualidad

Su orientación sexual también fue otro reto en su vida, ya que el sólo aceptarlo le causaba miedo, pero lo enfrentó y hoy es feliz.

“Me di cuenta que me gustaban las chicas cuando tenía 18 años, aceptarlo fue difícil. Darte cuenta de lo que sientes no está mal, pero me decía antes que sí, era un choque horrible, lo sufrí bastante. Le tenía miedo a lo que iba a decir la gente, yo misma me reprimía, no era feliz, vivía una mentira”, expresó.

Para finalizar, Mati Álvarez, la máxima campeona de Exatlón México, aprovechó para refrendar que la experiencia en el reality show la marcó positivamente, le llenó de orgullo y hoy, con tres trofeos, supo que nunca tiró la toalla. Por lo tanto, recomendó:

"Pero de verdad tengo la fuerza que todo mundo tiene oculta, todos la tienen solo es sacarla. Ser feliz y real es lo más padre que tengo”, culminó.

maaz