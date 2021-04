Exatlón México: ¿Mati Álvarez y Evelyn Guijarro se aliaron para llegar a la final? Aquí la verdad | VIDEO

Uno de los programas favoritos de la audiencia mexicana llego el final, se trata de Exatlón: Titanes vs Héroes, miles de personas fueron testigos, se dejaron impresionar y contagiar de la adrenalina de cada uno de sus participantes.

Pero también fueron los seguidores de la emisión quienes especularon y dieron a conocer sus sospechas, esta fue que Mati Álvarez y Evelyn Guijarro que crearon una alianza para llegar a la gran final juntas.

Ante esta serie de comentarios fueron las estrellas de deportivas quienes rompieron el silencio y mencionaron toda la verdad a través de redes sociales, con el objetivo de dejar en claro que todo fue parte de una acción limpia.

“Evelyn es muy parecida a mí; es muy buena en tiros de fuerza. Yo sabía que iba a ser una final muy reñida. Evelyn maneja muy bien la presión y siempre está tranquila. Cuando competía con ella siempre sentía buena vibra”, expresó Mati Álvarez, atleta originaria de en relación a las aptitudes de su rival durante una entrevista vía Instagram Live.

La ganadora de Exatlón: Titanes vs Héroes puntualizó nuevamente que en la competencia no hubo mencionada conspiración con Evelyn, pues su compañera lanzadora de jabalina llegó a la Gran Final con su esfuerzo. “Era la más fuerte en estadísticas. La que me pudo dar batalla es ella… es muy aguerrida. Nunca se rajó contra mí”, agregó Álvarez.

Casandra Ascencio

Cabe señalar que esta noticia también estuvo en boca de Casandra Ascencio, que pensó que sus compañeras se unieron para sacarla de la edición, pues en su momento la atleta expresó su desconfianza por su propia compañera del equipo azul.

“Evelyn estaba haciendo alianzas o cosas así que yo no podía controlar. No tenía ninguna prueba ni nada, pero sentía esa deslealtad. Sé que yo estoy haciendo las cosas bien. Yo sé que Evelyn es una buena persona. Me ha servido para darme cuenta que, lo deportivo pasa un lado. Te das cuenta realmente quienes son las personas que conoces aquí” dijo la basquetbolista profesional.