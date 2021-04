Eiza González lanza contundente mensaje ¿ante rumores de nuevo romance?

Hace unas semanas se rumoró que la actriz Eiza González tenía un nuevo romance, luego de que se dejará ver con un joven desconocido, al que le da a probar de su postre durante un paseo en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, por lo que parece que decidió responder con un contundente mensaje.

La actriz quien recientemente participó en el filme "Godzilla vs. King Kong" y "Descuida, Yo te cuido", afirmó que no se trata del inicio de ninguna relación y decidió aclarar la situación. Anteriormente, Eiza fue relacionada sentimentalmente con el modelo estadounidense Dusty Lachowicz, después de que fueron vistos caminando juntos mientras estaban agarrados de la mano.

Al respecto de la foto que se dio a conocer recientemente, dijo que la foto no muestra toda la realidad, pues se trata de el novio de mi mejor amiga, la cual estaba parada al lado de él y la cortaron de la foto. Incluso aseguró que a ella también le había dado a probar de su helado.

En los últimos meses se le ha relacionado con varios jóvenes. Foto: Especial

Eiza González lanza contundente mensaje

Al parecer, luego de los rumores a los que se ha enfrentado, y que de hecho ha tenido que vivir desde hace muchos años, González vuelve a lanzar un contundente mensaje en sus redes sociales, pues a través de su cuenta de Twitter invito a sus fanáticos a normalizar el tener amigos hombres.

Eiza pide normalizar la amistad con hombres. Foto: Especial

"Normalize having male friends. Seriously" (Normaliza tener amigos varones. En serio), fuero las palabras que la actriz escribió este martes en su red social, recibiendo cientos de comentarios al respecto y más de 6 mil "me gusta" por su reciente publicación.

Este lunes la actriz también compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de un amigo para felicitarlo por su cumpleaños, dedicando palabras cariñosas al joven, una razón más por la que quizás lanzó su contundente mensaje en redes.

