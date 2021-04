¿Canelo Álvarez invirtió dinero para rescatar la carrera de su amigo Luis Miguel?

Hace ya varios meses, el empresario regiomontano Carlos Bremer, contó que él junto a un grupo de inversionistas habían ayudado a planear la fórmula con la cual pudieran relanzar la carrera de Luis Miguel y junto con ello que el cantante mexicano pudiera salir de las deudas que por varios años lo persiguieron debido a las demandas que perdió y a incumplimientos de contrato que derivaron en que el famoso Sol de Acapulco estuviera en la bancarrota.

Bremer, un reconocido personaje de las finanzas también es un amante de los deportes cuando su padre le inculcó ayudar a los que mas necesidades tuvieran. Con su empresa Value, Bremer, uno de los famosos tiburones de Shark Tank se ha encargado de respaldar la carrera del boxeador tapatío Saúl "Canelo" Álvarez. Pues bien, este vínculo entre Bremer y el "Canelo" provocó que Luis Miguel se conocieran cuando ambos habían actuado en Las Vegas. El Canelo boxeando contra Julio César Chávez Jr y LiusMi ofreciendo uno de sus tradicionales conciertos de Fechas Patrias.

¿Invirtió el Canelo en la Serie de Luis Miguel?

Después de aquella reunión en la que fueron fotografiados jugando cartas en Las Vegas, Álvarez acudió al programa Ventaneando donde contó lo sucedido .

“Estábamos ahí y se empezó a platicar de eso (deudas), empezaron a platicar sobre el tema de ayudarlo, y darle para adelante a sus asuntos”, agregó Canelo, en referencia a los señalamientos que apuntaban a una inversión que buscaría sacar al cantante de sus apuros financieros. Sin embargo, Álvarez dejó claro que él no quiso involucrarse en tal acuerdo y sólo se limitó a escuchar. “¿Y entraste?”, preguntó el periodista Carlos Aguilar, a lo que el boxeador contestó: “No, no me gusta involucrarme en negocios con mis amigos, siempre me gusta mantener mi amistad, y obviamente si se puede, bueno. Mejor me gusta mantenerme al margen”, agregó

Festejos entre Luis Miguel y Canelo

Saúl "Canelo" Álvarez se presentó por primera vez en el 2021 en una pelea en Miami, donde le ganó en tres rounds a Avni Yildirim,. Entre las celebraciones del púgil se dio el tiempo de celebrar en una de las ciudades que más le gusta visitar para vacacionar, misma donde vive su amigo Luis Miguel, quien a pesar de estar en plena pandemia por el coronavirus, se dio el tiempo de acompañar a Saúl en la celebración de su victoria en el Hard Rock Stadium. En un video difundido en Instagram por "keyka_huddu" se alcanza a ver como el boxeador azteca pasa un tiempo platicando con una persona que se asemeja al "Sol de México", situación que nos sería nada extraña, ya que "Canelo" cuenta con muchos amigos de la farándula por su larga carrera e innumerables peleas donde asisten muchas celebridades.

