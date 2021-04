Acapulco Shore: Empieza la cuenta regresiva para la temporada 8, conoce a Charlotte y parte del nuevo elenco

Exactamente estamos a tan solo una semana de que el desastre comience en el tan esperado estreno de Acapulco Shore, octava temporada en donde por primera vez no habrá casi nadie de los integrantes originales, pues solo será Karime a quien podremos ver en esta nueva edición, todos los demás integrantes del reality show son nuevos y otros más ingresaron en temporadas pasadas.

Por medio de la cuenta oficial de instagram de Acapulco Shore han ido compartiendo pequeños detalles de lo que podremos disfrutar en esta nueva temporada que promete estar llena de fiesta, excesos y hasta peleas.

No es nada nuevo que las o los integrantes de Acapulco Shore terminen peleados y no solo de palabras sino hasta han terminado a los golpes, y si no nos creen, basta con recordar la pelea entre Talia y Mane en la primera temporada donde la ahora prometida de Jawy terminó con un ojo morado.

Pero no hablaremos más de peleas por que sino no terminaremos, en realidad lo que tiene con mucha expectativa a los seguidores de Acapulco Shore no son las peleas sino la identidad, carácter y desempeño de los nuevos integrantes del reality show más polémico.

Nuevos integrantes latinos

Y aunque a lo largo de estos meses, se han ido develando la identidad de algunos nuevos integrantes, hace tan solo unas horas, MTV reveló que habrá dos nuevos integrantes que representarán a Argentina y Brasil.

Se trata de Charlotte Caniggia, quien es la hija del futbolista profesional retirado Claudio Caniggia, además esta exhuberante argentina ha participado en varios realities shows como: Mujeres Ricas (Espeña), El Gran Hermano VIP 4 (España), Bailando por un sueño (Argentina), Resistirá (Chile) y muchos más.

Foto: Captura de pantalla

Y en cuanto al representante de Brasil, se sabe poco, su nombre es Matheus Novinho y de acuerdo con su perfil en instagram es amante del waterpolo y claro de las fiestas, así que no dudamos que enseñe a los shores como se disfruta en su país natal una buena celebración.

Foto: Captura de pantalla

bmz