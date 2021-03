Acapulco Shore: Luis Caballero "Potro" ¿Le puso el cuerno a Michelle Vieth con Karime?

La octava temporada de Acapulco Shore está a punto de comenzar, y como era de esperarse las polémicas a su alrededor están a la orden del día, pues aunque no estarán los shores originales en esta nueva edición, estos ya dieron de qué hablar, tal es el caso de Potro quien dio una entrevista y reveló los motivos que lo llevaron a ya no estar en el reality show.

Y es que de acuerdo con el propio Luis Caballero, mejor conocido como “Potro”, durante las grabaciones de la séptima temporada la cual se llevó a cabo en Mazatlán, él se dio cuenta que sus objetivos, mentalidad y madurez eran muy distintas a las de sus compañeros.

Pues mientras él iba a pasarla bien con todos, personajes como Jawy o Mane se encargaron de dividir en grupitos como si estuvieran en la escuela y a vivir en la borrachera todos los días, y estas situaciones ya no le llaman la atención.

Eso sí, dejó muy claro que está muy agradecido de todo lo que le dio Acapulco Shore y si es necesario pasar la estafeta a los nuevos integrantes, tendrá que llegar a un acuerdo con MTV.

¿Qué pasó con Karime?

La pregunta obligada es saber qué sucedió con la que se pensó pudo haber sido su novia, Potro no dio detalles de su paso por el “despacho” en la última temporada grabada en Mazatlán junto con “La Matrioshka”.

Sin embargo, dejó entrever que sí pasó algo más entre él y Karime pues dijo que no iba a dar detalles porque ella tenía novio y la podría comprometer mucho.

Y aunque Potro recuerda que en aquel momento tenía una relación (con Michelle Vieth), él se refirió a ese noviazgo como “ya bailó”, motivo por el que prefiero que cuestiones a Karime y no a él.

Mira sus declaraciones a partir del minuto 10:18

bmz