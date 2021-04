Kylie Jenner tiene el look "fosfo fosfo" que querrán Samuel García y su esposa

No existe atuendo o color que la glamurosa Kylie Jenner no sepa lucir espectacular y para reafirmar este asunto, así como su gusto por la moda, la millonaria ha compartido una fotografía en la que portaba un conjunto naranja fosforescente.

Fue así como la bella hermana menor de Kendall Jenner modeló este look en el interior de un lujoso y excéntrico avión, posando como solo ella sabe hacerlo, en este conjunto ideal para la temporada primavera-verano que dejó entrever su curvilínea figura.

Estilo "fosfo fosfo"

No cabe duda que desde que la influencer y esposa del candidato a gobernador, Samuel García, compartió su icónica frase "fosfo fosfo" para referirse a unos tennis en naranja neón, ha generado sensación entre los internautas.

Y es que después de que Mariana Rodríguez compartiera esta expresión a través de su cuenta de Instagram no hay persona que no la haya adoptado para referirse así a cualquier prenda que luzca las tonalidades fosforescentes que, dicho sea de paso, están tan de moda en esta temporada.

Kendall Jenner 'deslumbra' con el color de esta primavera

Claramente, no hay tendencia o estilo al que las hermanas del clan Kardashian no sepan sumarse y ya que los colores fosforescentes son el último grito de la moda, la menor de las socialités no pudo resistirse a modelar un look muy acorde a la primavera.

Luciendo un conjunto deportivo en color naranja neón, la empresaria de 23 años enamoró a todos sus seguidores a través de unas fotografías que compartió en su cuenta de Instagram.

Muchos resaltaron lo bien que le sentaba el atuendo conformado por un top de manga larga y unos pantalones aguados, pues dejaba que la famosa luciera sus curvas y encantos.

mfsm