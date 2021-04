Premios Oscar: El sonido de “Sound of metal” fue hecho en México

Los mexicanos Jaime Baksht y Michelle Couttolenc están listos para viajar a Los Ángeles como resultado de su nominación a la entrega número 93 de los premios Oscar por su trabajo en la mezcla de sonido en la película “Sound of Metal”, el cual fue hecho orgullosamente en México, pese a que la película es extranjera.

“Para nosotros es muy importante trabajar en el país, sí nos habla alguien de fuera y la película es buena, con todo gusto la hacemos, pero tiene que ser aquí, si por alguna razón se tiene que viajar, sería por lo mínimo, pero no queremos dejar el país. Lo que me encanta es que esto se logró en México, por mexicanos y para mexicanos. ¡Viva México!”, expresó Baksht.

Ambos consideran que en el país se cuenta con el talento necesario para destacar en cualquier área de la industria cinematográfica por lo que los 14 años que llevan trabajando juntos, desean seguir haciéndolo desde cualquier estudio en su tierra. Tal como ocurrió con el filme del estadounidense Darius Marder, “Sound of metal”, que se hizo en el pueblo de Tepoztlán, en el estado central de Morelos, en el estudio de Carlos Reygadas.

“Tal vez algunos creen que nos fuimos a trabajar a Hollywood, pero no fue así. Lo que se reconoce de esta nominación es que el gremio vio nuestro trabajo y está junto a las grandes estrellas que admiro. Soy fan de todos los que están nominados (en la misma categoría) y estar en ese nivel, es padre. Muestra que se pueden hacer cosas interesantes (aquí), tenemos talento y eso da mucha esperanza”, comentó Couttolenc.

Tras recibir la nominación, Baksht ha sido invitado a dar pláticas sobre la profesión a estudiantes, a quienes ve llenos de hambre y curiosidad por entrar a este mundo, sin embargo, no pueden apoyar a todos. “Seguimos en el proceso del Oscar, no se acaba hasta que te dicen si lo ganas o no. Será hasta ese momento cuando nos acerquemos más con los chavos”, agregó.

La ceremonia del Oscar será el 25 de abril y ellos viajarán semanas antes, ya que por la pandemia tienen que estar en cuarentena. “Tenemos que ir, es como una obligación, cuando te llega la nominación hay una serie de requerimientos que tienes que firmar

como la aceptación, algo rarísimo. También vienen una serie de indicaciones de cómo usar la estatuilla, no sólo puedes usarla para atorar la puerta de tu casa, pero tampoco está permitido llevarlo a todas partes, son muchas cosas”, contó Jaime.

SU TRABAJO

El sonido de una película se compone de tres áreas, la primera es la que se graba en el set o locación directo de los diálogos y ruidos de la filmación. La segunda está a cargo de los ingenieros que quieren destacar más ciertos aspectos, como una lluvia, hojas, vasos. La tercera es cuando se mezclan las dos anteriores y en eso consiste el trabajo de los mexicanos en “Sound of Metal”.

DATOS

En el sonido de la película trabajaron personas de diferentes nacionalidades, gringos, franceses y mexicanos.

En la mezcla de sonido también comparte créditos con Carlos Cortés.

Como parte del equipo de “Sound of metal” ya desean comenzar a trabajar en la próxima cinta de Darius Marder.

Michelle busca inspirar a más mujeres a explorar todas las áreas del cine.

Esta película puede verse en la plataforma de Amazon Premium.

NÚMEROS

14 años llevan colaborando en filmes.

2006 trabajaron con Guillermo del Toro en “El Laberinto del fauno”.

130 créditos tiene Couttolenc.

FRASE

“Una buena película invita a otra, tenemos mucha suerte de colaborar con los cineastas que consideramos más importantes en México”, dijo Jaime.

POR PATRICIA VILLANUEVA VALDEZ

dza