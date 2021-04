Luis Miguel y Aracely Arámbula: Esto es lo que dice la canción que "El Sol" le dedicó a la madre de sus hijos

La espera ha terminado y ¡por fin!, este domingo 18 de abril se estrena la segunda temporada de Luis Miguel: La Serie, misma que promete mantener, como en el 2018, a los espectadores pegados a Netflix domingo a domingo para conocer más de la vida del cantante nacionalizado mexicano que se convirtió en in ícono internacional.

Entre las cosas que más llaman la atención de esta nueva entrega está la relación de el interprete de "La Incondicional" con la actriz mexicana Aracely Arámbula, con quien procreó dos hijos Daniel y Miguel, sin embargo, ella ganó una demanda para que su persona no aparezca en la serie.

Se dice que la conocida "Chule" refrescó la vida del "Sol" y fue justo quien intervino en la relación con su primogénita Michelle Salas, quien nació en 1989 cuando Luis Miguel tenía 19 años, y de quien no se hizo cargó hasta que en 2008 tuvieron un reencuentro, incluso la joven modelo se fue a vivir con él a su casa de Los Ángeles.

Entre las cosas que hay alrededor de la relación que terminó en no muy buenos términos, esta la idea de que el intérprete le dedicó a su mujer una canción, se trata nada menos que "Disfraces".

Disfrazaré la realidad con flores bellas

Para vivir mi carnaval a mi manera

Reuniendo amigos, arlequines y payasos

Para cantar canciones que me llenan

Y ahogar en unas copas los fracasos

Aquí me tienes, ya cansado de aventuras

De ida y vuelta, de disfraces, de ataduras, de cadenas

Que no me dejan vivir mi vida como cualquiera