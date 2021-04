Belinda y Yahir vuelven a estar juntos; La Voz Senior está por estrenarse y esto es lo que se sabe del show

TV Azteca anunció este viernes en sus redes sociales que muy pronto se estrenará el programa "La Voz Senior", un show en el que volveremos a ver como coaches a la cantante Belinda y al exacademico Yahir, quienes estarán acompañados de María José y Ricardo Montaner.

En enero de este año ya se había filtrado una fotografía en la que se podía ver que Belinda y Yahir volvería a estar juntos, pues se sabe que el programa fue previamente grabado el año pasado, pero será hasta ahora que se transmitirá. En la imagen que se dio a conocer, también se pudo ver que el conductor del programa será Eddy Villard.

En la cuenta de Twitter "La Comadrita" se publicó en enero de este 2021 una imagen en la que se puede ver a los coaches del reality sentados en las famosas sillas rojas, pero todo quedó confirmado este viernes con los spots promocionales.

Se filtro una imagen de las grabaciones. Foto: Especial

La Voz Senior está por estrenarse

De acuerdo con la periodista de espectáculos Flor Rubio, el próximo lunes 26 de abril será la final de La Voz Kids, y se tiene previsto que al siguiente día de comienzo la segunda edición de "La Voz Senior", en la que se volverá a ver al excademico y a la intérprete de "Una mamacita" luego de los rumores de una supuesta relación.

En el 2020 se dijo que Belinda y Yahir tenían algo más que una relación de amistad luego de ser parte del elenco de la puesta en escena "Hoy no me puedo levantar", situación que al parecer quedó frenada por la pandemia y también por la llegada de Christian Nodal a la vida de la cantante.

Aunque el romance no fue confirmado, hay quienes afirman que a Nodal no le encantó la posibilidad de que Belinda y Yahir volvieran a protagonizar la obra musical, pues se puso celoso, pero ahora que ambos viven en España todo indicaría que no tiene de que preocuparse.

kyog