Luis Miguel; Así era la vida de Michelle Salas de niña, cuando "El Sol" no la había reconocido y la rechazaba: FOTOS

La segunda temporada de la Serie de Luis Miguel a través de la plataforma de Netflix está a punto de estrenarse, la fecha señalada es este domingo 18 de abril y las situaciones alrededor de la vida del ídolo mexicano no se han hecho esperar, sobre todo aquellas que tienen que ver con Michelle Salas, su hija mayor, quien ahora tiene 31 años y a quién el interprete de "Culpable o no" no reconoció por muchos años como su primogénita.

Aunque todo el mundo conocía el origen de la joven, que hoy se ha convertido en modelo, y su parecido físico con el hijo de Luis Rey no dejaba lugar a dudas, el cantante se aferró a mantenerse lejos de su paternidad. Cuando Salas nació el 13 de junio de 1989, "Micky" tenía 19 años.

Michelle Salas y su mamá. Foto: Ig

¿Cómo fue la vida de Michelle Salas cuando era una niña y Luis Migue la rechazaba?

Con el conocimiento público de su origen y al ser también miembro de otra de las grandes dinastías de la farándula en México: Las Pinal, pues es de recordar que su madre Stephanie Salas es hija de Sylvia Pasquel y Micky Salas, Pasquel a su vez es hija de una de las más grandes estrellas del la época del Cine de Oro, estamos hablando de Silvia Pinal. De tal modo, la vida de la pequeña siempre fue rodeada de paparazzi.

Michelle era seguida por fotógrafos y medios de comunicación que querían alguna imagen que dar a conocer sobre la hija del ícono de la cultura pop de ese momento, un hombre que parecía inalcanzable.

Michelle Salas y Stephanie Salas. Foto: Ig

Ante el asedio, a los 16 años dio una declaración en la que se podía notar el sentir de la joven por el distanciamiento con su padre: “ya no quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida de Luis Miguel, cuando él sabe que existo. No le pido una vida, solo quiero que me dé cinco minutos para que me explique sus razones (sólo) que me diga qué pasó y ¡ya!”.

¿Cómo intervino Aracely Arámbula para que Luis Miguel y Michelle se reencontraran?

Luego del nacimiento de su primer hijo Daniel en 2008, al parecer algo se movió en el nacido en Puerto Rico, y se dice que fue gracias a su entonces pareja Aracely Arámbula, que decidió acercarse a su hija y desde ese momento, cuando ella tenía 18 años, los lazos se retomaron e incluso ella se fue a vivir a su casa en Los Ángeles, California.

Michelle Salas. Foto: Ig

En los avances de la serie, se menciona esta relación y los reclamos que Salas pudo haber hecho a su padre por años de dejarla en el abandono y en el desconocimiento.