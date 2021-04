¿Se arrepintió de rechazarla? Tom Felton manda TIERNO mensaje a Emma Watson por su cumpleaños

La actriz Emma Watson está celebrando su cumpleaños, por lo que hoy ha recibido miles de felicitaciones de parte de sus fanáticos, y amigos famosos, sin embargo, entre el mar de mensajes destaca el que le dedicó Tom Felton, su colega en la saga de Harry Potter de quien la británica confesó en el pasado haber estado enamorada.

Felton, quien interpretó a Draco Malfoy en la exitosa serie de películas, escribió en Instagram un mensaje breve pero tierno por el cumpleaños número 31 de Watson, y lo acompañó de una fotografía de ellos dos hace ya varios años.

El actor británico publicó "Happy birthday to the one & only", frase que en español se podría traducir como feliz cumpleaños a esa persona "única" o "excepcional".

¿Enamorada de Felton?

Aunque ambas estrellas británicas han compartido una estrecha amistad desde su adolescencia, la realidad es que durante algún tiempo Watson sintió algo más por su compañero de Harry Potter.

Según Elite Daily, la actriz de Little Women reveló durante su entrevista en The Jonathan Ross Show, que estaba desconsolada y todavía lo está un poco, después de descubrir que Felton la veía como una “hermana pequeña”.

“Entre los 10 y los 12 años, me enamoré realmente de Tom Felton. Amamos a un chico malo, y él era unos años mayor, y tenía una patineta, y (yo) solía hacer trucos con él ”, confesó Watson.

“Él era tan genial. Él sabía totalmente que estaba enamorada. Y la cosa es que él se volvía y decía: ‘Oh, la veo como una hermana menor’. Y simplemente me rompió el corazón “, dijo.

"Todavía me ve como su hermanita”, lamentó la intérprete.

Emma Charlotte Duerre Watson, nació el 15 de abril de 1990 en París, Francia, pero su nacionalidad es británica.

Desde muy chica ha destacado frente a las cámaras. En 2004, cuando tenía 14 años, obtuvo un Guinness World Record por ser la actriz más taquillera de la década y hay datos que aseguran que nunca había actuado profesionalmente antes de que llegará a su vida Hermione Granger.

