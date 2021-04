Frida Sofía recibe ataque de su prima Giordana, después de acusar a Enrique Guzmán

Frida Sofía vuelve a ser desacreditada por otro de sus familiares, esta vez fue su prima Giordana, hija de Luis Enrique Guzmán, quien estalló en su contra luego de denunciar que su abuelo la tocó de forma indebida cuando sólo tenía cinco años de edad.

Aunque al principio la joven defendió a la hija de Alejandra Guzmán de las publicaciones de su padre Luis Enrique, ya en una ocasión le contestó un tweet pidiendo que "no le echara leña al fuego", ahora la miembro de la Dinastía Pinal se volcó contra Frida.

Durante el programa Sale el Sol, los conductores informaron que intentaron comunicarse con Giordana, no tuvieron éxito al intentar comunicarse con ella y sólo les contestó que la apoya a su familiar.

“Lo intenté y me ofendió, se enojó mucho y pues me sacó de su vida, pero aquí siempre tendrá un apoyo, ella lo sabe”, se lee en un mensaje.

En ese momento, el periodista Alex Kaffie reveló un supuesto mensaje en el que la hija de Luis Enrique se comunica con otras tres personas - de las cuales no reveló el nombre-. Una de ellas tiene una página feminista, por lo que Giordana lamenta que su prima haya utilizado esta plataforma para difundir "mentiras".

“Les juro, lamento mucho que ella (Frida) usara esta hermosa plataforma, pero eso es mentira", señala el mensaje leído por el conductor.

En el texto, la joven refuerza el argumento que ha dicho su familia, en la que indican que Frida Sofía tiene problemas, pues dice que está "enferma".

"Solo quiere chingarnos a todos, no le importa qué ni cómo, solo quiere joder, porque ella cree que si todos nos morimos se va a sentir feliz, está mal, está enferma, y con todo mi amor ya no tiene mi apoyo, porque no le importa a quien se lleve entre las patas con tal de que odien a mi familia”.