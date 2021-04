¿Es bisexual? El hijo de Ximena Duque revela si le gustan más los HOMBRES o las mujeres

Cristan Carabias, el hijo de Ximena Duque fue cuestionado por sus seguidores sobre su orientación sexual, y él finalmente aclaró algunos rumores al respecto.

El joven, que está por cumplir los 17 años de edad, abrió una sesión de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram. Ahí, muchos de sus fans le pidieron consejos para mantenerse en forma y tips sobre sus sesiones de entrenamiento.

Sin embargo, entre todas las cuestiones, hubo una duda que destacó. “¿Eres bisexual?”, se puede leer en la caja de preguntas. Ante esto, Cristan no se alarmó ni nada, sino que explicó que, de hecho, constantemente hay esta sensación sobre él.

“La respuesta es que soy heterosexual. Me gustan las mujeres. Esa es la respuesta, no me gustan los hombres, me gustan las mujeres. Así que para contestar 100 % seguro su pregunta, la respuesta es no. No soy bisexual, no soy gay”, puntualizó.