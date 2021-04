BTS: ¿Sabías que dos integrantes de la banda aparecen esta serie de Netflix?

Dos integrantes del famoso grupo de K-Pop BTS participan en una de las series de la plataforma de Netflix, se trata de Suga y J-Hope.

La noticia de su inclusión en esta serie se dio a conocer el año pasado, sin embargo continúa emocionado de sobremanera al ARMY.

Desde el 14 de agosto de 2020, cuando se lanzó esta serie,muchos de ellos ven una y otra vez la participación de dos de los integrantes de BTS. Se trata de "Teenage Bounty Hunters" y está disponible en la plataforma Netflix.

Suga y J-Hope han incursionado de manera brillante en el mundo de la actuación desde hace mucho tiempo, motivo por lo cual el ARMY, siempre está sumamente contento cuando ven a sus idols en la pantalla actuando.

El poder de K-Pop llega a Netflix

Desde su lanzamiento, Netflix cuenta con una gran variedad de contenido, esto siempre en busca de darle gusto a todos sus usuarios, pues no solamente adultos miran su catálogo.

Por otro lado los dramas de adolescentes son lo más exitosos de hoy, pues existen algunos títulos que seguramente reconocerás como lo son Élite, The Rain, Anne with an E, Riverdale y muchos otros.

Por tal motivo la plataforma ha decidido apostar por series y películas que tiene como protagonistas a adolescentes.

La trama de "Teenage Bounty Hunters" habla sobre dos gemelas que cursan la secundaria, sin embargo por azares del destino se convierten en cazadoras de recompensas luego de que sufrieran un accidente mientras iban en el auto de sus padres.

mavr