Día Internacional del Beso: Conoce los más FAMOSOS y polémicos de la historia | FOTOS

Este 13 de abril, se celebra el Día Internacional del Beso, en el que desde que eras un recién nacido, has recibido uno de estos, y a lo largo de tiempo has recibido uno de las personas que te quieren y también, has sido testigo de alguno en particular, sin embargo, quizá no fuiste de los besos más polémicos y famosos que han ocurrido en la historia.

Por ello a continuación te presentamos uno de los besos más famosos que han ocurrido desde hace más de 50 años, en el que fotógrafos que hoy no reconocemos en las calles, tomaron ese instante decisivo y que ahora estas imágenes circulan por la web.

Madonna y Britney Spears

Este ocurrió durante a presentación de las cantantes Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera, en la que la actual Reina del Pop, sorprendió al público y la audiencia de la televisión, tras plantarle un tremendo y apasionado besos Britney, en 2003, durante una ceremonia de presentación de los premios MTV en Estados Unidos.

Beso de Madonna y Britney Spears. Foto: Especial / TW @DomiShameless

El Beso de Time Square

Una de las más conocidas en la historia, en la que se celebró el fin de la Segunda Guerra Mundial en el Time Square, y fue el momento que captó el fotógrafo Alfred Eisenstaedt el 14 de agosto 1945, siendo la portada de la revista Life.

Foto: Alfred Eisenstaedt / TW @PutiferioFB

El Beso de John y Yoko Ono

El beso entre John Lennon y Yoko Ono, fue tomada por Annie Leibovitz, para la revista Rolling Stones, en el que, justo cuando el guitarrista de The Beatles vio la fotografía instantánea, dijo; "Se ha capturado nuestra relación con exactitud", sin embargo, cinco horas más tarde, Lennon habría sido asesinado en aquel 8 de diciembre de 1980, en el Edificio Dakota, en Nueva York, Estados Unidos.

Foto: Especial / Annie Leibovitz FB@Sánchez Daira

Foto de Elvis

El 30 de junio de 1956, el Rey del Rock N' Roll, Elvis Presley daría una presentación frente a cuatro mil personas, sin embargo, este se demoró un poco al besar a una desconocida mujer que se muestra en la foto, misma que fue tomada por Albert Wertheimer.

Noticias Relacionadas DÍA INTERNACIONAL DEL BESO: Existe un músculo especial que se utiliza para besar y otras curiosidades más

Foto: Albert Wertheimer / TW@GorkaLejarcegi



Beso de Guerra

Este polémico momento, sucedió cuando un soldado regresaba a casa, luego de la Segunda Guerra Mundial, en el que, sin bajar del tren, logró besar a una chica que estaba esperando en la estación.

Foto: Especial / TW@jdabrahamg

El Beso de París

"El beso" como fue titulada la fotografía, fue tomada por Robert Doisneau en 1950, frente al Hotel de Ville, en París, en Francia, el cual ha simbolizado el romanticismo de la ciudad por mucho tiempo, sin embargo, tiempo después, el fotógrafo confesó que había contratado a dos actores.

Con información de medios

DRV