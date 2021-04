Niurka: Estas son las FRASES más memorables de la vedette | VIDEO

Sin duda alguien que siempre ha dado de qué hablar es la actriz Niurka Marcos, quien a sus 53 años no ha dejado de ser tema de conversación por sus escandalosas frases y polémicos comentarios.

Por esta razón, hoy te traemos las mejores frases que ha dicho en su momento la Mujer Escándalo, para que las utilices en tu día a día:

“Im sorry for you, I´m sorry for everybody”

La cubana ha mencionado en varias ocasiones esta frase cuando lamenta que las cosas no sean que los demás quieren, ¿te atreverías a usarla?

“Thank you, next wey”

Esta frase, también en inglés, la ha utilizado Niurka cuando alguien no supera a su expareja y no deja de buscarla y molestarla, pero también podría aplicar para ese amigo o amiga tuya que no supera a su exnovio.

“No te hagas la europea”

¿Conoces a alguien que se cree mucho? Tal vez esta sea la mejor frase que puedas utilizar para esas personas que se sienten más de lo que son en realidad.

“Hashtag se te acabó tu fiesta”

La actriz ha utilizado en varias ocasiones esta frase para referirse a un momento en que se termina el placer o goce de otra persona, pero se vuelve algo bueno para ti.

“Chocaste con el muro de Berlín”

Esta frase ha sido ocupada por la vedette cuando se ha encontrado sumamente molesta y hace referencia a que ella no teme a nada y quién se atreva a hacerle algo se las pagará caro.

