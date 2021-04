José Alfredo Jiménez le dedicaría "Si nos dejan" a la hermosa AMANTE de un ex presidente de México | VIDEO

José Alfredo Jiménez fue uno de los hombres más famosos y grandes que ha dado la música vernácula, para nadie fue un secreto que con la poesía cantinera y romántica, tuviera infinidad de romances prohibidos y no tanto, sin embargo e su haber hubo una mujer con la que no puedo llevar a cabo algo más formal, convirtiéndose él mismo en el amante de la amante del ex presidente mexicano.

Razón por la que éste le expresara su amor de la forma más sencilla para él, y fue el componerle una canción que habla sobre el inmenso amor y cariño que tuvo que guardarse para sí mismo sino quería tener problemas y terminar como algunos rumoran que terminaría el cantante Pedro Infante, que tuvo que huir y esconderse por haber sido amante de un importante político, sin embargo ésta tan sólo es una de las teorías que se han dado sobre la muerte del ídolo inmortal.

Amante de la amante

El sexenio del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz sería uno de los más polémicos mandatarios que marcarían la historia del país, además de que fue muy sabido y ocultado a la vez, su romance extra marital con la actriz Irma Serrano "La Tigresa" quién caería "en sus garras" al igual que el cantante originario de Guanajuato.

Irma Serrano "La tigresa" cuando era joven. Foto: Especial

Durante una entrevista para el programa matutino Hoy, el sobrino de la actriz, Luis Felipe García Morales, aseguró que la canción de "Si nos dejan" el poeta de la canción ranchera se la habría dedicado ya que ellos no podían tener una relación abiertamente ya que ambos se encontraban "ocupados",

Volviéndose una musa de uno de los éxitos más grandes del cantautor quién sería "El Rey" de las canciones de amor y desamor para todos los mexicanos, sin embargo, el cantante dedicaría a más de una mujer sus canciones, ya que a varias actrices, incluida su esposa, les escribiera románticos temas.

Con información de El Siglo de Torreón

avh