José Alfredo Jiménez y Armando Manzanero, la vez que unieron su voz para ser los "Dos grandes de México" | VIDEO

Una de las razones por las que los grandes poetas y compositores trascienden aún después de la muerte, es que saben aprovechar la magia de la música y el arte, ya que gracias a las melodías homéricas de José Alfredo Jiménez y el romántico Armando Manzanero, es que hoy en día podemos emocionarnos y enamorarnos con sus composiciones.

Los dos grandes de la música mexicana, se reunirían a finales de la década de los 60, ya que ambos cantautores trabajaban en la misma compañía disquera, razón por la que pudieron grabar un disco a dueto gracias a la idea de su amigo en común, Rubén Fuentes, ya que éste tuvo la genial idea de combinar a los dos maestros que le cantaron hasta el final de su vida al amor.

Clásico de vinil

El álbum titulado "Dos grandes de México" que tuvo como portada cuadrada para los clásicos discos de vinil, una fotografía de ambos intérpretes, los arreglos musicales estuvieron a cargo de el gran Chucho Ferrer, músico que a su vez dirigió uno de los festivales musicales de habla hispana: El Festival OTI, en que se presentaron grandes estrellas, la más recordada fue José José.

Paloma Jiménez, hija de José Alfredo, compartiría para medio de circulación nacional que recuerda que a su famoso padre le gustaba tener todo tipo de música sin importar el idioma, mismas que también incluyó grandes éxitos del maestro Armando Manzanero.

El álbum que grabarían los dos fue un proyecto que unió a ambos cantantes y sello su amistad y admiración mutua, algunos temas los grabaría a dueto mientras que otros reflejar el talento nato de cada uno en la que ninguna de las voces resalta más que la otra, volviendo una placentera versión en acetato de sus más grandes éxitos, mezclando boleros y rancheras.

El cielo

Paloma compartió además, que luego de inaugurar la Casa Museo de José Alfredo, elaboró un libro-objeto que ayudara a difundir el recinto cultura, por lo que le habría pedido a Armando Manzanero unas palabras que invitaran a todas las personas a percibir la magia y esencia del más grande de los rancheros.

" José Alfredo

Dirección: El cielo.

Hermano José Alfredo:

Dios me ha dado la oportunidad de comunicarme contigo. Quiero decirte que no sólo te recuerdo por tus canciones, lo hago todo el tiempo por las tantas épocas que convivimos juntos. Está por demás decirte cuánto te extrañamos los que amamos las canciones lindas. No hemos podido suplantarte desde el día que te fuiste a cantar a Dios. Tarde o temprano voy a encontrarme contigo y abrazarte como en los viejos tiempos. José Alfredo, no dejes de componer y cantar, Diosito va a estar muy feliz de escucharte, es posible que nos envíe una de tus últimas canciones.

Te ama tu hermano Manzanero

Mes de la luna, día 9 del año 11."

Así recordaría el maestro a su gran amigo.

