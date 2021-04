MARTHA HIGAREDA muestra su lado más sensible y así aconseja a sus fans: VIDEO

Martha Higareda es de esas mujeres que siempre que la encuentras en tu camino, tiene algo bueno que aportarte. Amable, sonriente y con actitud de compartir, Martha comenzó así el mes de abril y amaneció convencida de que la salud física y emocional son vitales para el sano desarrollo de uno mismo.

Así lo compartió a través de su cuenta de Instagram @marthahigaredaoficial . Fatigada por el entrenamiento que había realizado, Martha se tumbó al piso y reflexionó ante la cámara que delató más que el cansancio de la rutina, mostro el lado más sensible de la actriz.

El ejercicio, un regalo para ti

Convencida de que el entrenamiento es una parte fundamental de su día a día, Higareda reflexionó sobre su rutina y cómo esto ayuda a sí misma a cuidarse y quererse, algo que todas las personas deberíamos hacer.

"Esta mañana me desperté pensando que es súper importante hacer ejercicio, no por cómo te veas, no por la persona que te gusta, si no por lo que tú quieres para ti, que es salud, bienestar y amor propio", indicó.

Fatigada por el entrenamiento, abundó sobre su reflexión: "creo que es muy importante mantener la salud del cuerpo, del alma y de la mente".

La meditación marca su ritmo de vida

Y es precisamente en una fuente de tranquilidad donde Martha halla el equilibrio para sus emociones y todo lo que acontece en su entorno.

"Para mí, meditar me hace muy bien, rezar me hace muy bien y hacer ejercicio nutre mi cuerpo. Bueno, nada más quería compartir eso", manifestó acompañada de una sonrisa y remató: "Sin embargo, estoy exhausta".

Martha Higareda ha iniciado el mes de abril con toda la actitud de mantenerse sana, fuerte y en constante contacto con su yo interior.

maaz