Grey´s Anatomy: Ellen Pompeo se dice “cansada” de su personaje; es de las mejor pagadas

Ellen Pompeo, la famosa actriz estadounidense conocida por su papel de Meredith Grey en la serie de televisión Grey's Anatomy reveló hace poco durante una entrevista que ya se encuentra “cansada” de interpretar su personaje en la popular serie producida por la cadena ABC.

La actriz, quien ha dado vida a Meredith Grey desde hace 16 temporadas, dio a conocer durante una entrevista concedida el año pasado a The Hollywood Reporter que debido a que su contrato le impide participar en otros proyectos su vida se ha tornado aburrida y ya está cansado de representar a su famoso personaje.

“Actuar, para mí, es aburrido. Un actor es la persona con menos poder de un rodaje, así que no me importa no perseguir papeles. Además, a mi edad, es bastante poco realista,” destacó la intérprete, quien es considerada además una de las mejor pagadas de la industria, de acuerdo con la revista Forbes, al ganar 20 millones de dólares al año como salario por participar en Grey’s Antomy.

“No soy Julias Roberts”

En aquella entrevista, Ellen Pompeo hizo referencia a que a su edad, y tras pasar tantos años participando en Grey’s Anatomy, “no tendré una segunda vida como actriz de cine, no soy Julia Roberts”, por lo que es poco realista para ella pensar en que tras concluir este proyecto pueda seguir una carrera exitosa en cine.

Pompeo es la imagen icónica de la famosa serie sobre doctores estrenada en marzo de 2005, y la cual a lo largo de 16 temporadas ha seguido cosechando éxitos de audiencia y continúa entre las favoritas del público. Hasta ahora, y tras varios despidos al interior de la producción, Ellen junto a su compañero Justin Chambers han continuado en la serie desde el primer episodio.

Chambers es de los pocos actores que sigue en los créditos de Grey`s Antomy desde el primer episodio, al igual que su compañera Ellen Pompeo. El actor destacó como modelo antes de dar el salto a la pantalla chica, se le recuerda por haber participado en una campaña de Calvin Cklein en donde se convirtió en la imagen de una fragancia de la prestigiosa marca, a diferencia de Pompeo, Chambers ha podido compaginar su papel con otros proyectos.

