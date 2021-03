Drew Barrymore narra cómo su mamá la transformó en un MONSTRUO, hasta su rehabilitación

Drew Barrymore confesó en una entrevista reciente que cuando apenas tenía 13 años se convirtió en “un monstruo” para su propia madre, quien la envió a un centro psiquiátrico para tratar de controlar la situación.

Durante una entrevista con Howard Stern, la actriz que ahora tiene 46 años, confesó que creció en una familia de artistas, que la hizo entrar al mundo del espectáculo de una forma brutal, cuando era muy pequeña.

Esto causó que, desde muy chica, probara las adicciones. “Tenía problemas y demasiados recursos. Iba a bares en vez de a la escuela, le robaba el coche a mi madre… Ya sabes, estaba fuera de control”, dijo al conductor.

Fue por eso que, a los 13, su mamá decidió enviarla a “la cosa”, como ella se refería al centro psiquiátrico donde trataban de ayudarla.

Creo que [mi madre] creó un monstruo y ella no sabía qué hacer con el monstruo. Este fue su último suspiro, y realmente estaba fuera de control, y la perdonó por tomar esta decisión. Probablemente sintió que no tenía a dónde acudir”.

“Estuve en un lugar durante un año y medio llamado Van Nuys Psychiatric y allí no podías perder el tiempo. Si lo hacías, te encerraban en una habitación acolchada o te ataban en una camilla.

Barrymore señaló que, durante las primeras semanas, desafiaba a los encargados e incitaba a otras niñas a revelarse contra ellos. Hasta que comenzó a ver cómo otras internas mejoraban, mientras ella seguía empeorando.

“Allí encerrada me pregunté por qué me estaba sucediendo aquello. Al final me di cuenta de que tal vez necesitaba la estructura y la disciplina más loca, porque tener todo tan accesible estaba arruinando mi mundo y, tal vez, era necesario un tratamiento de choque como ese para poder reiniciar el resto de mi vida”.