“Yo te piqué mejor”, le dice Paul Stanley a Raúl Araiza tras inyección que le aplicó su pareja: VIDEO

El simpático Raúl Araiza intentó dar un tutorial de "Cómo inyectarse solo", pero al final parece ser que el miedo lo invadió, pues fueron muchas las instrucciones para el resultado final. Sin embargo, lo chistoso es que su compañero Paul Stanley aseguró que él lo "picó" mejor.

Resulta que "El Negro" se fue a hacer ejercicio, sintiéndose todo un jovenzuelo y terminó lastimado de la espalda. Para calmar el dolor tuvo que recurrir a una buena inyección. A pesar de estar acompañado por su pareja, la terapeuta María Amelia Aguilar, decidió aplicarse la solución solo, pues ella no sabe inyectar.

Ante los dolores y no haber quién inyecte, decidió hacerlo solo y documentarlo en video para sus seguidores de redes sociales. Fue así como pasa a paso, presentó los elementos, la preparación y... lo inyectó Aguilar.

Lo sabíamos, no se atrevería

En el último clip, se puede ver a María Amelia sobando el glúteo del conductor con un pedazo de papel. "no que no, felicidades. Primera vez. Se me subieron los hue$%&", dijo Raúl sorprendido por las habilidades de su pareja, quien aseguró "tiene buena mano".

Paul Stanley ya había picado antes

Tras comenzar a ganar fuerza la publicación, los comentarios de sus seguidores aparecieron de inmediato. Sin embargo, llamó la atención uno, el de su compañero y amigo Paul Stanley, quien aseguró que él lo había inyectado mejor. En respuesta Raúl le dijo: "Noooo, tú muy mal pin$%& nene". Esto de inmediato desató las bromas y risas de quienes pudieron leer los comentarios.

"2 opciones... o me inyectó solo (no recomendable) o confio en alguien que jamasss ha inyectado! Gracias mi doc", escribió Raúl Araiza en su publicación.

María Amelia sólo respondió que estuvo nerviosa, pero lo inyectó como toda una experta, pues "no iba a permitir que los hicieras tú" y comentó que de hacerlo, sí iba a morir.

lhp