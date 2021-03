Rocío Sánchez Azuara revela haber sido víctima de abuso sexual

En un momento en el que las denuncias por acoso y abuso sexual se han convertido en noticia de cada día en el mundo del espectáculo y también fuera él, esto debido a la cantidad de personas, algunas de ellas figuras públicas, que han salid a denunciar públicamente sus casos, Rocío Sánchez Azuara reveló durante una entrevista que también sufrió abuso sexual en el pasado.

La famosa conductora dio a conocer la terrible experiencia que tuvo hace algunos años durante una entrevista en el programa De Primera Mano, cuando un hombre intentó propasarse con ella realizándole insinuaciones a las cuáles nunca correspondió y prefirió actuar de la mejor manera.

Sánchez Azuara, de 57 años, señaló que al verse en esta situación lo mejor que pudo hacer es ignorarlo, hacer como si esta persona no existiera, y esto ocasionó que el agresor cediera en su interés de molestarla de esta forma: ”Una sola persona hace muchísimos años se intentó propasar conmigo haciéndome insinuaciones. Creo que mi reacción fue tan equis, de 'No existes para mí', porque ni siquiera lo volvieron a intentar,” destacó la comunicadora.

Nunca volvió a ser acosada

La conductora del nuevo programa Acércate a Rocío también aseguró que desde aquella ocasión no ha vuelto a pasar por una experiencia semejante: “Gracias a Dios ya no me he topado con ese tipo de gente", declaró durante la entrevista que concedió al programa De Primera Mano.

Rocío Sánchez Azuara fue cuestionada sobre las incesantes las denuncias de abuso y acoso sexual que se han dado a conocer de manera frecuente en los medios, al respecto aseguró que procura que las situaciones a ese grado no permeen en ella ni le hagan ruido en la cabeza ya que, aseguró, suele ser muy intensa en esos temas.

“No soporto la injusticia, no me gustan las faltas de respeto, las faltas a la moral. Creo que son cerebros que ya no están en esta tierra de manera positiva”, explicó. Sánchez Azuara destacó que los acosadores sexuales buscan que las víctimas sean miedosas ya que en eso basan su poder y así pueden atrapar a la “víctima perfecta”. Finalmente la conductora de Imagen Televisión destacó que es muy positivo que las mujeres alcen la voz y que espera que la justicia finalmente llegue a sus vidas.

