Danna Paola, ¿desempleada? Asegura que está haciendo castings para encontrar trabajo

La cantante Danna Paola comenzó el año con el pie derecho, pues desde el primer mes inició una ardua campaña de lanzamiento para promocionar su más reciente disco, aunque al parecer luego de unos mese la joven se encuentra desempleada, pues aseguró que está haciendo algunos castings.

Aunque también hace unos días dio a conocer que prestará su voz al personaje principal de la nueva película de Disney "Raya y el Último Dragón", la joven de 25 años sigue buscando oportunidades, según expresó en una entrevista para el programa de espectáculos Ventaneando.

En dicha entrevista, Danna Paola también comentó que le encantaría entrar a la industria en Hollywood, pero no es algo con lo que se sienta presionada, pues su carrera la va construyendo a raíz de lo que siente y le vaya generando emociones, como la música, en la que ahora se encuentra enfocada.

Danna Paola está haciendo castings

La guapa y talentosa joven, quien obtuvo un gran éxito como actriz al interpretar el papel de Lucrecia Montesinos en la famosa serie de Netflix "Élite", aseguró en la entrevista que está ilusionada con su música, y con los proyectos que están llegando, además, explicó que está haciendo castings para películas y otros proyectos.

Otro tema que la cantante y actriz destacó, fue la idea de poder hacer más colaboraciones musicales con otras mujeres pues en la industria afirma que se ven muchas más colaboraciones de hombres que con mujeres, y no debería ser así, pues no venimos a competir al mundo.

"Uno no viene a competir al mundo (...) me encantaría seguir colaborando con muchas más mujeres", afirmó la artista. Pero advirtió que siempre y cuando haya "buena onda" en los proyectos, porque en ocasiones las mujeres no han llegado a ese proceso "y es súper respetable, es complicado", agregó.

