Selena Quintanilla: Así se enamoró Chris Pérez de la “Reina del Tex Mex”

"Amor Prohibido" es la canción que describe la relación entre Selena Quintanilla y Chris Pérez, pues los artistas tuvieron que casarse en secreto debido a que el padre de la cantante, Abraham Quintanilla, se negaba a su relación sentimental. El viudo de la "Reina del Tex Mex” abrió su corazón y reveló cómo se enamoró de la intérprete de "Como la flor".

Según cuenta el ex guitarrista de Los Dinos, siempre mantuvo una buena relación con la cantante, sin embargo, era a nivel profesional. Pero todo esto cambió después de que un viaje a Acapulco, Guerrero, los hiciera convivir más, volverse más cercanos, y enamorarse perdidamente.

El viudo de la intérprete de éxitos como "No me queda más" y "Carcacha", relató en su libro "Para Selena con amor" que antes de del viaje al puerto mexicano, no eran amigos cercanos, por el contrario el guitarrista mantenía una relación mucho más amistosa con la hermana de la cantante, Suzette, quien también era integrante de la banda.

En uno de los capítulos, Chris confiesa que era envidiado por muchos de sus amigos al trabajar con Selena, la cual era reconocida por su talento y su belleza de rostro y cuerpo. "Oye, ¿se puede ser más afortunado? ¡Te encuentras justo detrás de ella en la banda y vez todo lo que pasa ante tus ojos!", son algunos de los comentarios que le hacían al músico, sin embargo, él destacaba que la reina del Tex Mex sabía cantar.

Un bonito recuerdo de Acapulco

Después de una gira de trabajo, A.B. Quintanilla invitó a todo el grupo a pasar unas vacaciones al puerto de Acapulco. De acuerdo a Pérez, esa fue la oportunidad para que Selena pudiera ser más desinhibida.

Sin embargo, fue sólo en México donde Selena se sintió realmente libre de ser ella misma -y actuar como una mujer independiente, no como la hermana menor de todos-.

Confesó que durante su estancia en las playas mexicanas no pudo apartar la mirada de la cantante tejana quien lucía su silueta en trajes de baño. Señaló que él no era el único que la miraba, Selena también mostraba interés por el guitarrista.

Más allá del atractivo físico, Chris indicó que también le llamaba la atención la personalidad alegre, divertida y trabajadora de Selena.

El músico indicó que a pesar de que tenía estos pensamientos por la intérprete de "No me queda más", se dio cuenta de sus sentimientos hasta que estaban en el vuelo de regreso a Estados Unidos. Durante una turbulencia en el viaje, Selena le tomó la mano en todo el vuelo y en ese momento, Chris admitió la atracción que sentía por ella.

Estaba decidido a olvidar todo lo que había ocurrido en el vuelo de regreso de Acapulco (...) Sin embargo, a medida que pasaban los días entre mi regreso de Acapulco y la siguiente gira con Selena y la banda, algo empezó a pasarme. Comencé a pensar constantemente en Selena -en sus ojos, sus labios, su cuerpo, su risa- y estaba ansioso de volverla a ver" señaló en el libro.

Este 31 de marzo se cumplirán 26 años de la muerte de Selena Quintanilla y una de las personas que conmemorarán esta fecha es Chris Pérez, quien estuvo casado con la cantante casi tres años.

mfa