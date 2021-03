MasterChef México: ¿Itzel, en silla de ruedas? ¿Se va del reality show?

La Gran Final de MasterChef México está a dos días de disputarse y una situación sorpresiva es la que se acaba de presentar y que se filtró en redes sociales, en donde una de las cocineras apareció en una silla de ruedas y esto podría cambiar el destino del reality show culinario.

En un video de Tik Tok, aparecieron los tres finalistas de MasterChef México, en donde Itzel fue la persona que apareció en silla de ruedas, mientras la abrazaba su compañero Erubiel y del otro lado se encontraba Adriana un poco más apartada, como si estuviera celebrando la lesión de su competidora.

Pero no amigos, no se preocupen, no es que le haya sucedido algo a la competidora de MasterChef México, sino que los tres finalistas del certamen se divierten en la semana Final e hicieron un video de Tik Tok muy curioso en donde recordaron aquella épica escena de Itati Cantoral.

Sí, en donde ella llama a Yuliana Peniche, "maldita lisiada", nada más que en esta ocasión quien se encontraba en la silla era Itzel y el papel de Itati era escenificado por Adriana, después de que muchos han señalado la supuesta rivalidad que existe entre ellas, que fue muy cantado durante gran parte del reality.

Y comienza el baile...

Instantes después, entra la música y los tres participantes incluyendo a Erubiel comenzaron a bailar durante el video de Tik Tok, en donde los tres ya sienten el furor de estar a dos días de disputar la Gran Final del reality show.

Los tres competidores fueron los elegidos por los jueces de MasterChef México para ser parte del último día en donde se pondrá en disputa el premio de ser el mejor chef de la temporada y para ello estarán presentes la chef Betty Vázquez, el chef Adrián Herrera, el chef José Ramón Castillo y el chef Fernando Stovell.

Adriana, Itzel y Erubiel vencieron en la semifinal a Meche y Rolando, quienes se quedaron a un paso de la Gran Final, pero no tuvieron el tino de sus compañeros para que sus platillos fueron dignos de ir a la última batalla, sobretodo el caso de "Monclovita" como le decía el Chef Herrera a Meche y el tema del aluminio.

