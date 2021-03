Rafael Amaya: Exnovia revela detalles de su recaída en las adicciones

Además de ser una excelente conductora, actriz, modelo y cantante; Luz Elena González es reconocida por el noviazgo que sostuvo con Rafael Amaya durante dos años. Debido a esto, la originaria de Jalisco, ha decidido romper el silencio para hablar de todo lo que hay detrás de la recaída de Amaya en el mundo de las drogas y el alcohol.

Fue mediante el programa de televisión "Ventaneando" donde Luz Elena tuvo oportunidad de compartir cómo era el actor cuando estuvieron juntos hace dos décadas, los momentos que más recuerda de su relación, así como todo lo que piensa respecto a la situación que está viviendo.

Su historia juntos

Los famosos se conocieron gracias a que el protagonista de "El Señor de los Cielos" había sido novio de una de las amigas de ella. Cuando sus caminos se volvieron a cruzar más adelante, comenzaron a salir y llevaron una agradable relación que González todavía recuerda muy gratamente.

Sin embargo, el romance tuvo que finalizar debido a que la artista le comunicó sus deseos de formalizar su relación y formar una familia, algo para lo que el originario de Baja California no se sentía listo. Por este motivo, la famosa comenzó a salir con el cantante Luis Miguel y posteriormente se casó con Bernardo Martínez; con quien finalmente pudo cumplir su sueño.

Revela detalles que nadie conocía de Amaya

Algo que dejó muy claro la famosa es que mientras sostuvieron su noviazgo, Amaya no tenía vicios y cuidaba mucho su alimentación: "No fumaba, no tomaba. Nos íbamos al gimnasio juntos. La verdad es que comía súper saludable". La actriz aclaró que ésta fue la etapa en la que el actor era parte del grupo Garibaldi y que era una época muy bonita para ambos.

“Viajaba mucho por el trabajo. Cuando no estábamos trabajando la pasábamos juntos. Fue una época muy bonita, íbamos a Guadalajara a visitar a mi familia; llegué a ir a su casa en Tecate, Baja California, que era donde vivían sus papás', declaró.

Respecto a la situación por la que actualmente atraviesa el famoso, su ex pareja comentó: "Para ser muy sincera, me apena mucho la situación que está viviendo, por él y su familia, porque la salud es lo más importante, lo valioso que tenemos los seres humanos y siento mucho que esté pasando por esto porque el tema de las adicciones es muy difícil; poder salir de ellas, al grado que él, al parecer, ha llegado es más complicado todavía”.

“Espero que se recupere a sí mismo', añadió González.

