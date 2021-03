¿Bad Bunny está de REGRESO? Este es el nuevo lanzamiento del puertorriqueño: FOTO

Bad Bunny llegó al mundo de la fama para romper apoderarse del genero urbano, ya que logró colocarse en el corazón de millones de personas en todo el mundo con sus canciones de una forma "rápida", pero después confirmó que ya no seguiría más dando conciertos, lo que daba a entender que desaparecería del mapa.

Ahora tras pocos meses de confirmar que no haría más espectáculos a nivel mundial, el cantante volvió a estar en boca de todos, ya que confirmó que tiene un nuevo lanzamiento, pero no, no tiene que ver con la música.

Además de formar parte del mundo del género urbano, el puertorriqueño también contaba con numerosas participaciones con distintas marcas de ropa, ya que su estilo era único y hasta cierto punto llegó a marcar una tendencia en las nuevas generaciones debido a su gran éxito.

¿De qué trata el nuevo lanzamiento?

Como ya se mencionó, el nacido en Almirante Sur, Puerto Rico va a incursionar en el mundo de la moda, ya que ahora volverá a colaborar con Adidas para sacar una nueva edición de tenis, mismos que están inspirados en su momento favorito del día.

Los tenis serán de color café y estarán inspirados en lo que se dice es su momento favorito del día, la hora del "cafecito". El modelo contará con la silueta de los adidas forum 84, siendo un modelo que está de nuevo en las tendencias de moda.

Esta gran colaboración llega después del éxito que tuvo con sus Crocs que brillan en la oscuridad; ahora buscarán que haga lo mismo con la nueva edición que sacó con Adidas.

¿Dónde comprarlos?

Los tenis salieron a la venta desde el 26 de marzo en Creators Club, de la misma marca de Adidas, pero también podrás encontrarlos en la página oficial. Estos tendrán un costo de 3 mil 999 pesos y para poder ingresar a esta edición tendrán que ser miembros de la página previamente.

Se tiene que aclarar que además del color café, también sacó unos en rosa, esto debido a la gran demanda que tuvieron los primeros pares de tenis.

