Taylor Swift: Esta es la ROMÁNTICA CANCIÓN que le habría dedicado a su ex Joe Jonas | VIDEO

Tremendo debate se armó en la redes sociales después de que los seguidores de Taylor Swift aseguraron que la cantante dedicó una de sus obras a su ahora exnovio, la estrella internacional, Joe Jonas.

Hace unos días, la reconocida intérprete lanzó la canción "You All Over Me", la cual presuntamente va dirigida al famoso cantante o al menos eso especularon los internautas en un debate que surgió en redes sociales.

Como sabes, la canción forma parte del lanzamiento del disco "Fearless", el cual se encuentra compuesto por 26 canciones, de ellas, seis son temas inéditos que por primera ocasión saldrán a la luz después de ser grabados en 2008.

¿Qué dice la canción?

Como te comentamos, la canción se estrenó hace un par de semanas, lo que dio lugar que comenzaran a surgir cientas de teorías, la de mayor fuerza es que va dedicada a su expareja sentimental.

"You All Over Me" habla sobre una ruptura amorosa; sin embargo, detalla que ni el paso del tiempo ha logrado superar el rompimiento, por lo que experimenta un profundo dolor.

Debido a lo triste que es la letra, los internautas especularon que posiblemente se la dedicó a Joe Jonas con quien protagonizó un importante noviazgo que después de varios memes llegó a su fin.

Hasta el momento la famosa cantante no se ha pronunciado sobre si es verdad que la canción está basada en su noviazgo con el cantante, pero sus fans aseguran que es bastante obvio.

iorm