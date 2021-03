Nicandro Díaz sí dará trabajo a Eleazar Gómez: “tengo lazos profesionales y afectivos”

Nicandro Díaz, famoso productor de telenovelas, reveló durante una entrevista que no dudaría en ofrecerle trabajo al actor Eleazar Gómez, luego que fuera cuestionado acerca de su reciente liberación de prisión, Díaz destacó que el actor ha sido crucificado en redes sociales, luego de haber sido encarcelado tras haber agredido físicamente a su expareja Stephanie Valenzuela.

Si bien Díaz calificó lo que ocurrió con la pareja como algo lamentable, también destacó que mantiene lazos muy fuertes con Eleazar Gómez, tanto profesionales como afectivos, por lo que dio a conocer que en cuanto se diera a conocer la resolución del juez en el caso de Eleazar Gómez, se pondría en contacto con él.

"Hay que estar con la gente con la que uno tiene lazos. Yo tengo lazos con él los he tenido profesionales, afectivos. Lo que sucedió fue algo lamentable, la vida sigue", señaló el productor de Televisa en un encuentro que sostuvo con la prensa. Nicandro Díaz trabajó con Eleazar Gómez en la producción La mexicana y el güero, por lo que no descarta incorporarlo de nuevo en alguno de sus proyectos.

3 años de libertad condicional

Fue hace solo unos días que el actor Eleazar Gómez obtuvo la libertad condicional por tres años, tras haber pasado cuatro meses en el Reclusorio Varonil Norte, cuestionado al respecto Nicandro Díaz destacó que el actor de 34 años ha sido crucificado en las redes sociales, luego de que muchos usuarios manifestaran su inconformidad con la resolución del juez

"Es un acto de humildad ya declararse culpable también, independientemente de que lo sea. La gente en redes sociales crucifica también. Si se declaró culpable, evidentemente debe serlo, lo está aceptando, va a pagar, se va a tratar. No sé qué más quiere la gente que haga, que se quede para toda la vida o qué", respondió el famoso productor.

Díaz refirió que mucha gente se siente buena a través de “crucificar” a los demás; “es como un fenómeno interno. Yo no justifico, simplemente pienso que la ley está haciendo lo que le corresponde y hay que confiar en las autoridades", explicó. Finalmente aseguró que le podría dar un papel al actor en alguno de sus proyectos, pero dependería de la telenovela y del personaje.

"Primero hay que tener el papel, no había pasado nada de esto. De 'Amores verdaderos' hasta ahorita pasaron tres o cuatro proyectos que no lo llevé (...) No he pensado si lo contrataría o no, pienso que sí", comentó, concluyó el productor.

