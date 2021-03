Danna Paola impone tendencia en uñas con incrustaciones de diamantes; ¿te atreverías?

Danna Paola es sinónimo de estilo. Desde sus primeros papeles protagónicos en la televisión mexicana en telenovelas como "Amy, la niña de la mochila azul", la actriz comenzó a imponer tendencia con sus peinados; un asunto que perdura hasta el día de hoy pero ahora sus con icónicas prendas y accesorios.

Gracias a esto, actualmente la famosa de 25 años cuenta con más de 30 millones de seguidores que permanecen al pendiente de sus looks vanguardistas. Fueron esos mismos fans quienes quedaron sorprendidos con las extravagantes aplicaciones que la protagonista de "Hoy no me puedo levantar" lució en sus uñas.

Luce un manicure resplandeciente

Las fotografías que dejaron fascinados a más de 1 millón de seguidores muestra a Danna luciendo un top en color azul cielo, unos jeans y accesorios brillantes; pero sin duda nada llamó más la atención que el diseño que lucía en sus manos pues sus uñas tenían incrustaciones de algo que brilla casi tanto como su talento: diamantes.

Y aunque es cierto que la intérprete de "Oye, Pablo" se destaca por portar accesorios brillantes o de oro en sus presentaciones y la alfombra roja, también ha sorprendido desde que comenzó el confinamiento por COVID-19 por lucir igual de deslumbrante desde casa y con elementos cotidianos, como lo son su maquillaje, el color de su cabello y ahora sus uñas.

Tendencias en uñas para la temporada

Desde que comenzó la primavera, las personalidades más influyentes del mundo del espectáculo se han apresurado a lucir las mejores tendencias que se avecinan para esta temporada y, ciertamente, Danna Paola ha anotado un éxito con estas incrustaciones en las uñas.

El arte en uñas es uno de los elementos más divertidos y frescos que se pueden lucir en esta época, por lo que los diseños juveniles y llamativos están causando furor. Figuras como nubes, flores o decoraciones psicodélicas y con destellos son algunos de los estilos que se espera sean los más populares, pero las incrustaciones brillantes podrían ser la oportunidad de lucir un estilo más único y glamuroso.

mfsm