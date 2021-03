Lady Gaga cumple 35 años llena de amor; su novio la sorprendió con tremendo regalo

Lady Gaga es una de las artistas más queridas en el mundo entero. Su talento con la música, su carisma y sus momentos polémicos han hecho que sea una de las favoritas en los años recientes.

Pero además de la música y los negocios, Lady Gaga también está muy bien en el amor. Y hoy fue un gran día para presumirlo. La cantante de Poker Face presumió en su cuenta de Instagram el regalo que le mandó su novio Michael Polansky desde Roma. Junto a la foto publicó un mensaje en el que agradecía el regalo y explicaba que no ve la hora en la que pueda volver a verlo.

Cuando tu novio te envía todas las flores de Roma para tu cumpleaños. Te amo, cariño. No puedo esperar a estar en casa contigo y los perros, es lo único que necesito, escribió la cantante en su cuenta.

Se da tiempo para el amor

Es bueno que a pesar de tener tanto trabajo como cantante, compositora, productora, bailarina, actriz, activista, diseñadora de modas y actriz, también pueda darse un tiempo para disfrutar del amor, algo que ha presumido a los cuatro vientos y sin miedo a que sea cuestionada o criticada.

A lo largo de su carrera, Gaga ha lanzado seis discos de estudio: The Fame, Born This Way, Artpop, Cheek to Cheek, Joanne y Chromatica, el año pasado. Desde el primer álbum tuvo gran éxito y fue bien recibida por todo el mundo.

Ahora, a sus 35 años de edad vive una de las mejores etapas de su vida y espera redondear su talento musical con una exitosa vida amorosa.

