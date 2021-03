Actores de doblaje piden incluirlos en Reforma Cinematográfica

Luego de que Sergio Mayer explicara que la modificación al artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía que indica que las películas serán exhibidas al público en su versión original y subtituladas en México, no afecta al doblaje , la directora Love Santini, quien tiene más de 30 años en la industria, señaló que lo ideal sería incluir la disciplina en esta iniciativa de ley y aclarar la redacción del artículo para evitar especulaciones.

“El problema es que es como si pidiéramos favor de hacer nuestro trabajo, si no somos delincuentes, deben darnos un lugar claro y especificado para estar tranquilos. Mayer entiende más la necesidad de los actores, que trate el tema. No les costaba nada incluir a la industria. Evidentemente no es que se les olvide, es que no lo quieren hacer, lo dejan al final y eso nos mete ruido”, comentó Santini.

La también actriz de doblaje llegó a esta industria en los 80 y recuerda que desde ese entonces existía este problema de no reconocer al gremio, por eso pide que se les incluya en la ley y los dejen trabajar.

El artículo 8 señala que las películas deben exhibirse “en su versión original y subtituladas al español, en los términos que establezca el reglamento. Las clasificadas para público infantil y los documentales educativos podrán exhibirse dobladas, pero siempre subtituladas en español”.

El diputado Sergio Mayer aclaró que este artículo viene redacta do así desde su creación: “Es una redacción atemporal, entonces todas las cintas exhibidas en el país deben de ir con subtítulos. Es lo único que se suma y por los amparos que hay no afecta en nada al doblaje. Al contrario, es una industria que genera empleos y merece nuestro reconocimiento, de ninguna manera se afectaría”, afirmó.

El fin de esta modificación es incluir a las personas con debilidad auditiva, y tampoco afectar a los que tienen problemas de visión. Pero Santini es clara, a ella y a sus colegas les gustaría que así como escribieron sobre subtitular filmes, así se trate el doblaje, porque esto es una lucha constante.

Por Patricia Villanueva Valdez

