Vicente Fernández y el día que interpretó FAMOSA canción de Emmanuel ¿A quién se la dedicó? | VIDEO

Vicente Fernández es por excelencia el mejor acompañante de todos, con sus canciones puedes evocar al amor, al desamor, la suerte y la fortuna, sin embargo, cuando se trata de cantar y llorar a todo pulmón, no hay quien supere al "Charro de Huentitán" con sus éxitos como "Volver volver" o "Mujeres Divinas".

Sin embargo, también hizo homenaje a grandes ídolos de la balada romántica, en el álbum titulado Serie de colección 15 grandes con el número 1 Fernández hizo varias interpretaciones de los grandes éxitos de grandes personalidades de la balada, en los que destacan, Rocío Dúrcal, José José, Juan Gabriel, José Luis Perales, Emmanuel interpretando sus éxitos más sonados con arreglos al estilo mariachi y con la gran voz de el padre del Potrillo.

Sin embargo, una de las interpretaciones más hermosas e inolvidables de Vicente Fernández es la balada escrita por Ana Magdalena e interpretada por Emmanuel, "Todo se derrumbó" sin embargo éste cover es tan solo uno de los que Fernández le hiciera ya que también interpreto la emblemática canción "Quiero dormir cansado".

Además en dicho álbum hizo importantes covers del príncipe de la canción como "Preso", "Me basta" y "Lo que no fue no será", con una interpretación en la que el Charro de Huentitán se apodera de la letra haciendo su propia versión, sin opacar su imagen ni la de José José.

La serie de colección de Chente Fernández publicó en 1983 bajo el sello discográfico de CBS. En este disco se incluyen nuevas versiones de canciones clásicas de artistas adaptadas al género Mariachi, el cuál fue nombrado como parte de la lista de los 100 discos que debes tener antes del fin del mundo, publicada en 2012 por Sony Music.

Vicente Fernández interpreta con gran pasión estos románticos temas que pareciera que se las dedica a alguien especialmente ya que algunas veces se ha visto que ha llegado a derramar alguna lagrima en una de las canciones de éste álbum, en el que además incluye la versión en español titulada "A mi manera" del canadiense Paul Anka

