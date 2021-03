Ben Affleck reaparece con estilo IRRECONOCIBLE en nueva película de George Clooney

Durante esta semana, Ben Affleck ha estado muy activo en los titulares del "showbiz" mundial, ante los rumores de una posible reconciliación con su expareja y guapa Ana de Armas, quien se encargó de desmentir a todos los diarios y medios de comunicación, de una forma muy elegante a través de su cuenta oficial de Instagram, con stickers de la palabra "NO", y ahora por reaparecer durante la filmación de la nueva película de George Clooney, "The Tender Bar".

Sin embargo, para este nuevo personaje, ha sufrido una transformación en el que, deja de ser el típico galán y héroe de la película como lo ha sido en "Pearl Harbor", Pérdidas", "En busca del destino" o "Armageddon", tratando de realizar papeles que exigen cada vez más como "The Way Back" o "Argo", que no solo exigen más que términos de actuación, sino en su físico.

OSCAR 2021: El Ganador del Óscar Ben Affleck en el set de filmación de "The Tender Bar" (2021), lo nuevo de George Clooney.#FilmTwitter #BenAffleck #TheTenderBar pic.twitter.com/pUfpknRgQQ — Ernesto Pastrana (@PastranaTweet) March 24, 2021

Además, luego de que se estrenara la popular cinta "Zack Snyder's Cut Justice League", con su polémica participación durante cuatro horas interpretando a Batman, ha sido mejor mejor captada por el público y sus fans, parece que Affleck deja una etapa atrás, ya que está ocupado en el set de filmación bajo el mando de otro actor y director favorito como lo es George Clooney.

En las calles de Boston en Nueva York, Ben Affleck fue captado filmando una escena, mientras Clooney le dio algunas indicaciones de actuación. Ahora, el actor se ve más "retro", a como estábamos acostumbrados a verlo, con una cabellera totalmente lacia, y peinado a raya,

Además, lo vemos usar una playera tipo polo color gris, con el característico "maxi" cuello, zapatos de punta semi cuadradas color café y jeans acampanados de los años 80.

Ben Affleck en el set de filmación.

Foto: Especial / TW@BestAffleck

Fuera del traje del "Caballero de la noche", se aprecia a Affleck con su cuerpo más trabajado que antes, con biceps más tonificados, trabajo gracias al convertirse en Bruce Wayne, que igualmente, le dejó una espalda bastante ancha, pectorales de acero, y un abdomen plano.

Finalmente, también se le vio con lentes oscuros en algunos momentos del rodaje. y un reloj dorado del estilo de los años 80, collar pequeño al estilo de Nueva York, en el que esas tomas consistieron en verlo subir a un auto vintage, tipo Caddillac,rodeado del equipo de producción que siguió los protocolos sanitarios para una filmación segura con cubrebocas.

Con información de medios

DRV