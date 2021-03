José José se fue dormido; Sara Sosa revela como fueron los ÚLTIMOS MINUTOS de vida del Príncipe de la Canción

Fue el 28 de septiembre de 2019 cuando José Romulo Sosa Ortíz, mejor conocido como José José dio su último aliento y su voz se apagó para siempre, sin embargo, la polémica alrededor de su fallecimiento no se hizo esperar pues los tres hijos del cantante protagonizaron un gran pleito pues José Joel y Marysol no sabían nada del paradero del cuerpo de su padre, mientras que Sara Sosa no dio la cara y ocultó información.

Fue así como Sara Sosa, se convirtió en la mujer más odiada por los mexicanos pues a los ojos de todos, ella fue la responsable de que los restos de “El Príncipe de la canción” no llegaran completos al país que lo vio nacer.

Aunque mucho se buscó la declaración de Sara Sosa para saber cómo habían sido los últimos días de José José, la hija menor del cantante no quiso dar declaraciones a medios mexicanos, ni tampoco a sus propios hermanos quienes a lo largo de todos estos años han buscado una explicación al descenso de su famoso padre.

Murió dormido

Recientemente Sara Sosa dio una entrevista a un medio estadounidense y fue ahí en donde reveló por primera vez cómo fueron los últimos minutos de vida de José José.

De acuerdo con la propia Sara Sosa, ella permaneció orando junto a su padre en los últimos momentos de vida de José José y en el momento en que dijo “Dios mío que se haga su voluntad” el corazón de “El Príncipe de la canción” paró y se fue dormido.

Así mismo la hija menor de José José recuerda con cariño los momentos que vivió a lado de su padre y aunque relata que era difícil salir a la calle con él debido a su fama, el cantante disfrutaba tomarse fotos con sus admiradores.

Y es que Sara relató que cuando iban al cine, las personas a mitad de la película le pedían fotos porque no querían que se fuera de la sala sin poder estar cerca de su artista favorito.

