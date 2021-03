Exatlón México: ¿Problemas en Titanes? Mati y Heliud arman pleito en circuito | VIDEO

Mati Álvarez y Heliud Pulido son dos de los personajes más queridos de toda la emisión nocturna de Exatlón México: Titanes contra Héroes, pero nadie se podría imaginar que estos dos atletas, quienes fueron compañeros desde la temporada pasada, se podrían liar en un pleito.

Y sí, así cómo lo leen, esto se va a dar a conocer en televisión este miércoles 24 de marzo cuando se vea de nuevo un capítulo más de la emisión de Exatlón México, la cual no se transmite desde el pasado domingo, ya que lunes y martes se estará transmitiendo el reality show de “La Voz Kids”.

Será este miércoles 24 de marzo cuando en televisión se observe el momento en el que Mati Álvarez y Heliud Pulido van a entrar en conflicto por un circuito en el que aparentemente la chica de Titanes no podía tirar unos tótems.

¿Consejo o molestia de Heliud a Mati?

En los avances que dio a conocer la televisora sobre el programa se ve el momento en el que Heliud Pulido comienza a aconsejar de manera continua a Mati Álvarez sobre cómo debe realizar el tiro del circuito para que pueda conseguir el punto en favor de los Titanes.

Sin embargo, estos aparentes y constantes gritos de Heliud a Mati parece que le molestaron de manera importante a la campeona de la tercera temporada del reality show a tal grado de que se dijeron algunas palabras entre sí.

Mati Álvarez aparentemente le contestó a Heliud sobre sus consejos que “me da igual (si me dices o no”, mientras que el canoísta mexicano reviró con un “ok, no te digo nada, pero no contagies al equipo”. Fuertes palabras se esperan este miércoles en el cuadro de los Titanes.

¡Se aproxima una BATALLA COLOSAL, el equipo ganador viajará a Santo Domingo con $20,000! uD83DuDCB5uD83DuDC4AuD83CuDFFCuD83DuDE0E



¿Quién ganará? uD83DuDD34uD83DuDD35 MAÑANA 7:30 p.m., por Azteca UNO. #ExatlónMx pic.twitter.com/faMXMYzCXc — Exatlón México (@ExatlonMx) March 23, 2021

