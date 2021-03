Así fue como María Félix conquistó al Rey de Egipto, quien le ofreció una COSTOSA joya

La época del Oro del Cine Mexicano se engalanó con grandes actrices, una de ellas fue María Félix, quien conquistó al público no solo por su talento, sino también por su belleza. La protagonista de Tizoc era tan llamativa que una vez logró cautivar a un rey de Egipto, que de acuerdo a la anécdota de la propia intérprete, quería regalarle la costosa y cotizada diadema Nefertari.

En sus memorias, la diva del cine dio a conocer que en un viaje a París, Francia, tuvo la oportunidad de conocer al rey Faruk de Egipto. Ambos personajes se encontraban en las joyerías de Cartier, en donde "La Doña" solicitaba una nueva pieza, mientras que el miembro de la realeza buscaba, según la actriz, un brazalete para una de sus amantes.

De acuerdo a la protagonista de Enamorada, el rey intercambió miradas con ella y la invitó a cenar al siguiente al restaurante Maxim's, uno de los establecimientos más célebres de la ciudad parisina. Durante la noche, intercambiaron algunas opiniones, pero la que más llamó la atención, fue sobre las mujeres y las joyas, pues en tono de broma María Félix dio a entender que ella estaba interesada en ellas.

Un mes después la actriz recibió una invitación para la fiesta de cumpleaños del rey Faruk, y a pesar de tener desconfianza acudió a la celebración guiada por sus deseos de conocer El Cairo. Según la diva del cine mexicano, la fiesta fue un espectáculo deslumbrador, había bailarinas exóticas y personas que tragaban sables.

La Doña contó que al día siguiente el hombre la invitó a las ruinas de Abú Simbel. Al llegar al templo de Ramsés, en la puerta le mostró la estatua de Nefertari, la princesa nubia que se casó con Ramsés. "Ella era como tú, me dijo Faruk y llamó a uno de sus criados tronando los dedos, el criado vino enseguida, traía sobre un cojincillo de seda una diadema de oro con pedrería"

Según la actriz, ella quedó asombrada con la joya y se la colocó en la cabeza, sin embargo, se detuvo y preguntó: "¿Es mía a cambio de qué?", inmediatamente el miembro de la realeza egipcio indicó "De una sola noche conmigo, una noche de amor". Inmediatamente María Félix le devolvió la diadema y replicó:

Una noche conmigo no la puede comprar con joyas ni con todo tu reino, yo me entrego gratis a un hombre cuando me gusta, pero no es tu caso, me gusta más él que tú y señale a su criado.