Vicente Fernández Jr. habla sobre sus más grandes MIEDOS ¿teme una INFIDELIDAD de Mariana?

El cantante Vicente Fernández Jr. siempre se ha mostrado como un hombre muy apasionado y leal a sus sentimientos, aunque ha tenido dos matrimonios que lamentablemente no duraron "hasta que la muerte los separe", sin embargo, sin temor a las críticas ni a nada, él ha decidido ser feliz y seguir creyendo en el amor, tan es así que va por la tercera boda con su hermosa prometida Mariana González.

Apoco más de 11 años de noviazgo, a pesar de las diferencias de edades, cientos de críticas por parte de usuarios de redes sociales e incluso por parte de famosos como el caso de la vedette y ex esposa de José José, Anel Noreña, que criticó la supuesta veracidad sobre el amor que González tendría siente por Fernández Jr.

Mediante sus redes sociales, Jr. decidió compartir la serie de cuestionamientos hechas por sus fans y seguidores, sin embargo una causó mucho revuelo y asombro ya que le cuestionaron sobre cómo reaccionaria ante la posibilidad de que en algún momento de la vida la Kim Kardashian mexicana podría serle infiel en algún momento de su vida.

Demostrando que es un hombre leal y maduro, confía plenamente en su amada, por lo que pensar en un supuesto que ni si quiera ha sucedido, para él eso no aplica ya que él no titubea y si esta seguro del amor de Mariana, el hoy candidato político no se desgasta en pensar y atormentarse con cosas que quizá nunca pasarán y si pasan ya será en su momento que deba tomar decisiones.

Con total franqueza, el cantante respondió que su pareja es una persona con valores, además de ser bella por dentro y por fuera, por lo que como todo un caballero que es, no tiene miedo sobre tal posibilidad, ya que a sus 57 años de edad y a pesar de estar muy enamorado, disfruta plenamente de su noviazgo y próximamente de su boda, que podría darse a mediados del 2021.

Además, pese a tener una vasta experiencia en el amor y las relaciones, el hijo de Vicente Fernández, admitió que es la primera vez que se siente seguro en una relación y si miedos a que pueda ocurrir algún tipo de deslealtad por parte de su pareja, por lo que asegura que el amor de Mariana es lo mejor que le ha pasado en su vida.

avh