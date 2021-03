Juan Gabriel no se aplicará la vacuna anticovid, señala Joaquín Muñoz; reafirma que está vivo: VIDEO

Una de las polémicas más grandes que existen en el mundo de la farándula es la muerte de Juan Gabriel, un personaje muy querido por los mexicanos, y pese a que se sabe que el 28 de agosto del 2016 perdió la vida, hay algunos que señalan que eso no es verdad, como el caso de Joaquín Muñoz.

Muñoz fue un entrañable amigo de Juan Gabriel en su vida y es él quién durante todos estos años desde 2016 hasta la fecha se mantiene en el dicho de que el "Divo de Juárez" está vivo y que simplemente quiso desaparecer de la vida pública, porque era algo que ya no le llenaba.

Ahora, en una entrevista en el programa "De Primera Mano", Joaquín Muñoz afirmó que Juan Gabriel no se va a poner la vacuna contra el Covid-19, debido a que no quiere vacunarse, porque no sabe cuál es la efectividad de la vacuna y por ello no quiere arriesgarse a eso.

Otro mensaje de Juan Gabriel a través de Joaquín Muñoz

Joaquín Muñoz dio el mensaje a través del programa y aseguró que el cantante no tiene ningún deseo de ponerse la vacuna, pero pidió que fuera su amigo quién diera este mensaje al público para que no se preocuparan por él, ya que está muy bien de su salud, pese a lo que sucede en México.

"No se quiere vacunar, mándenle un recado para él y yo se lo reenvío, Dice él que porque puede traerle consecuencias la vacuna", fue lo que señaló Muñoz sobre la supuesta percepción de un Juan Gabriel que aparentemente y según las palabras de Joaquín Muñoz, se encuentra vivo y en buena salud.

Al final, Joaquín Muñoz fue seriamente cuestionado por la periodista Addis Tuñon, quien simplemente se mantenía incrédula de las palabras del que fuera mánager de JuanGa y que se mantiene desde hace mucho tiempo diciendo que el cantante está vivo, pero nunca ha dado una prueba de ello.