Horacio Villalobos explica origen de pleito con Alejandra Bogue

Tras estar envuelto en un escándalo sobre transfobia, el conductor y productor de 'Desde Gayola' Horacio Villalobos explicó cuál fue el origen del pleito que tuvo con Alejandra Bogue, partícipe del programa televisivo.

A través de una entrevista con Infobae, el presentador explicó que se molestó demasiado cuando Natalia Téllez lo acusó de transfóbico, pues es una conducta con la que ha estado en contra desde años atrás y vislumbró en el programa mencionado.

“Me hiper encabroné porque me estaban tachando de algo de lo que soy exactamente lo opuesto: de transfóbico, cuando yo fui el primero que metió a personas trans en la televisión a trabajar como actores y actrices. Hice un programa como ‘Desde Gayola’, donde nuestra preferencia sexual o identidad de género no era lo importante, sino que los que participáramos tuviéramos talento, que trabajáramos a brazo partido y logramos un gran éxito”, explicó al medio en cuestión.

¿Por qué surgió el conflicto con Alejandra Bogue?

Villalobos externó que el origen de su pleito con Alejandra Bogue fue el consumo de drogas de ella que no solo la ponía en peligro a sí misma, sino a todo su equipo de 'Desde Gayola', pues el conductor señaló que fue algo que puso en peligro la integridad de la producción.

Ella podrá decir que en su vida privada se metía cosas, pero otra cosa es cuando vas en una gira y te paran los retenes, imagina lo que hubiera pasado. Estábamos en el 2002, la homofobia y transfobia eran aún más fuertes. Era políticamente correcto ser homófobo, misógino y todo eso, la comunidad era LGBT y no LGBTTTIQ+ como es ahora.

“Este problema fue escalando porque cuando ella se va, quesque de buena manera, empieza a atacarnos y no nos dejamos. Esos ataques después se convirtieron en ataques transfóbicos, cuando no lo eran porque nunca he sido así”, explicó Horacio.

Con información de Infobae México